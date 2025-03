Aunque ya lo hacía presagiar la noche, “Anora” la cinta dirigida por Sean Beaker logró llevarse la estatuilla a “Mejor Película” en los Premios Óscar 2025.

La producción se alzó con este premio y con otras cuatro categorías, entre ellas las más importantes: Mejor actriz, Mejor guion original, mejor dirección y mejor edición.

Sin embargo, su elección demostró que la ceremonia de premios más esperada del año tuvo una trastienda bastante controvertida.

Fue en enero que se dio a conocer la lista definitiva de nominados, donde “Anora” recibió apenas seis menciones, en contraste de su contendora, la francesa “Emilia Pérez” que en ese entonces recibió 13 nominaciones.

Esto marcaba sus altas posibilidades de arrasar con los premios, sin embargo, tras la ceremonia ocurrió todo lo contrario, pues la producción dirigida por Jacques Auidiard se quedó solo con dos categorías: Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña) y Mejor canción original (El Mal).

Y es que no es de extrañar, pues la favorita de la Academia fue duramente criticada, tanto por expertos como por la opinión pública. Mientras en Latinoamérica no lograba convencer a la audiencia por su representación de México, pues resultaba para algunos hasta ‘burlesca’, en él detrás de escena de la producción también ocurrieron problemas.

Durante la promoción de la cinta, surgió un video del francés Auidiard, donde este aseguraba que el español es “un idioma de pobres y de migrantes”.

“Me encantan los idiomas. Si alguien me pide una película en chino, estaría deseando hacerla. Ya se sabe, el español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes”, declaró.

A su vez, su protagonista, Karla Sofía Gascón, también provocaba a la industria. A raíz de antiguos Tweets compartidos en sus redes sociales, se develaron varios comentarios racistas de la actriz española. En algunos de ellos, incluso arremetió contra Latinoamérica y su compañera de reparto, Selena Gómez, a quien nombró “rata rica”.

Pero la polémica estaba lejos de terminar. Cuando estas publicaciones salieron a la luz, Gascón decidió dar una entrevista a CNN en Español, donde intentó defenderse al mismo tiempo que pidió disculpas.

Debido a que esta conversación no fue autorizada, Netflix la excluyó de su gira de promoción, y poco después el director de la cinta también arremetió contra ella.

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así (…) Se está haciendo la víctima“, aseguró.

Con ello en contexto, queda claro por qué la favorita para el Óscar quedó relegada muy atrás en el camino por “Anora”, que parece convertirse en la “ofrenda de paz” de la Academia en toda la polémica.