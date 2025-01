Desde el Teatro Samuel Goldwin de Beverly Hills, en California (EE.UU) en una ceremonia conducida por el actor y comediante Bowen Yang, junto a su colega Rachel Sennott, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló la lista definitiva de los nominados a los Premios Óscar 2025.

En una transmisión en vivo realizada a través de la cuenta de YouTube oficial de la academia, se revelaron los nombres de las cintas que optarán por el máximo galardón del cine.

Como ya se veía venir desde el comienzo de la temporada de premios, Emilia Pérez se llevó la delantera en las nominaciones con 13 menciones, entre ellas “Mejor película”, “Mejor dirección” y “Mejor actriz”.

Detrás de la cinta francesa se ubican Wicked y The Brutalist con 10 categorías. Entre ellas, “Mejor dirección” y “Mejor actor”.

A estas cintas se le unen A Complete Unknown y Cónclave con 8 nominaciones a los Premios Óscar.

En tanto, las favoritas del público Anora y The Substance también entraron en la lista definitiva de los premios de la academia con 6 y 5 nominaciones respectivamente.

La ceremonia de los Premios Óscar 2025 se realizará el próximo 2 de marzo, cerca de las 21:00 horas Chile.

Jeremy Strong / The Apprentice

Guy Pearce / The Brutalist

Felicity Jones / The Brutalist

The Brutalist

Sebastian Stan / The Apprentice

Adrian Brody / The Brutalist

Fernanda Torres / I’m Still Here

Demi Moore / The Substance

The Substance

I’m Still Here

The Brutalist

Coralie Fargeat / The Substance

Brady Corbet / The Brutalist

The Wild Robot

Memoir of a snail

Inside Out 2

Mejor película extranjera

I’m Still Here / Brasil

The Girl With The Needle / Dinamarca

Emilia Pérez / Francia

The Seed of the Sacred Fig / Alemania

Flow / Letonia