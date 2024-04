El actor estadounidense de 38 años, Frankie Muniz, saltó a la fama luego de protagonizar la serie de FOX, Malcom in the middle, más conocida en Latinoamérica como Malcom, sin embargo, detrás de las pantallas el actor no la habría pasado tan bien.

El también piloto de carreras ingresó hace algunos días al reality australiano “I’m A Celebrity, Get me out of here”, donde reveló un desconocido pasaje de su paso por la serie que lo dejó fuera de dos episodios.

“Hubo dos episodios en los que no estoy. Me fui del set”, comenzó relatando sin detallar cuáles son los capítulos.

Sobre su decisión de no participar en ellos, aseguró que se debía a que existían comportamientos de ciertas personas en el set que incomodaban al elenco.

“Todo el mundo tenía tanto miedo de levantarse cuando ciertas personas eran controladoras o groseras o irrespetuosas. Como si estuvieran en ascuas”, continuó relatando.

A ello confesó que se sentía incómodo viendo a sus compañeros tener miedo de enfrentarse a aquellas personas que tenían comportamientos intimidantes.

“Me mortificaba tanto ver que la gente tenía miedo de defenderse: ‘Digan algo’. Me daba igual que me dijeran que no iba a volver nunca, porque para mi valía la pena. Me ayudó que la serie girara en torno a mí”, reconoció sobre su subversión.

No obstante, Frankie Muniz no apuntó a ninguna persona relacionada con la serie en particular y tampoco detalló si se trataba de miembros de la producción o del elenco.