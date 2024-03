Este fin de semana se reveló el elenco de voces de la serie Among Us, del popular videojuego que tuvo su peak durante la pandemia del Covid-19, y entre los protagonistas incluyó al célebre Elijah Wood, recordado por su papel de “Frodo” en El Señor de los Anillos.

De acuerdo con Variety, el elenco está compuesto por Randall Park, actor conocido por series como Fresh Off the Boat o invitado en The Office; Yvette Nicole Brown, de Community; Ashley Johnson, quien dio vida a “Ellie” en el videojuego The Last of Us; y Elijah Wood.

Recordemos que Among Us es un videojuego que se juega idealmente en grupo, donde cada jugador encarna a uno de los tripulantes de una nave que vaga por el espacio. Pero entre ellos existe un “impostor” que comienza a asesinar a sus compañeros.

El objetivo del juego es descubrir en conjunto quién es el asesino antes de que mate a toda la tripulación, y finalmente, expulsarlo de la nave.

¿Qué se sabe de la serie de ‘Among Us’?

La serie está en desarrollo desde junio de 2023, por CBS Eye Animation Productions en conjunto con Innersloth, el estudio de videojuegos independiente que creó Among Us.

Ahora, Variety reveló que los actores de voz ya tienen los roles definidos. Además, se revelaron algunas de sus características.

Randall Park al parecer será uno de los personajes más importantes de la nave, con un traje rojo interpretará a “Red”, el capitán, que será “complaciente y fanfarrón”, describió el medio.

Ashley Johnson usará un traje morado, interpretando a “Purple”, la Jefa de Seguridad de la nave espacial, aunque con “problemas de confianza”. Yvette Nicole Brown por su parte será “Orange”, a cargo de Recursos Humanos y “cómplice” del impostor.

Por último, Elijah Wood interpretará a “Green”, que será un pasante no remunerado al que se le paga con pizza y hará lo que se le pida. Hasta el momento, se desconoce quién sería el “impostor”.

Asimismo, aún no se revelan detalles como posibles fechas de estreno o en qué plataforma se podrá ver la serie animada.