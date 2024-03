La nueva serie live action de Avatar: La leyenda de Aang (Avatar: The Last Airbender), estrenada por Netflix a mediados de febrero, ha sido renovada para volver con sus temporadas 2 y 3.

Esto significa que completarán la historia original de la serie animada, la cual también contaba con dos temporada, siendo la primera el Libro 1: Agua, seguida por el Libro 2: Tierra y el Libro 3: Fuego.

El live action ha tenido gran éxito en la plataforma de streaming, manteniéndose desde su estreno en el primer lugar de las series de habla inglesa más vistas en todo el mundo.

The Avatar will return. AVATAR: THE LAST AIRBENDER Seasons 2 & 3. Only on Netflix. pic.twitter.com/sUnY5w6Jgf

— Avatar: The Last Airbender (@AvatarNetflix) March 6, 2024