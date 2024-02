Un vistazo al plató de Daredevil: Born Again está creando expectación, ya que insinúa la introducción del villano Muse, uno de los enemigos más grotescos del “diablo guardián”, en la serie que se estrenará en Disney+.

Se trata de una villano conocido por su sádico uso de la sangre de sus víctimas como “pintura” para grafitis, elemento que se insinúa en un video capturado en el set de rodaje.

Here’s the last daredevil thing I recorded. I think it’s supposed to be muse drawing the kingpin graffiti but the actor is a body double from what I can tell. Then they shot a bunch of background characters doing things pic.twitter.com/sRVLBTOT9u

— Finn (@WingFinn48) January 27, 2024