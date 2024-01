Este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de nominados a los Premios Óscar de marzo próximo, donde el documental nacional “La memoria infinita” protagonizado por Paulina Urrutia y Augusto Góngora, se llevó una mención en la categoría de “Mejor documental”.

La producción que relata los últimos años del periodista chileno batallando con el Alzheimer y como su esposa, la actriz y ex Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, lo acompañó durante esa temporada, compite frente a “20 días en Mariúpol” y “To Kill a Tiger”.

Sobre su nominación al Óscar, la artista habló con BioBioChile, ante lo que confesó cuál habría sido la reacción de Góngora: “Eso te lo puedo decir muy fácilmente, yo creo que Augusto es el más feliz de todos nosotros y espero que también nos haya ayudado a que la mayor cantidad de gente la vea”.

A lo que agregó: “Imagínense que Augusto cuantos años trabajó transmitiendo el programa del Óscar, eso es lo que más me emocionó cuando hablé ayer con la Maite (Alberdi)”, recordó entre risas.

“Yo creo que no hay nadie más feliz que Augusto en este momento. Me lo imaginaba así, con la manito en la boca”, dijo visiblemente emocionada. “Augusto era muy bueno para reírse, pero cuando ya ponía la manito en la boca era como emoción, entonces me lo imagino así, feliz y con manito en la boca de emoción”, relató.

El periodista y esposo de Urrutia, Augusto Góngora falleció en mayo recién pasado a causas del deterioro provocado por el Alzheimer, a cuatro meses del estreno de la producción que llegó a los cines en enero del mismo año. Actualmente, “La memoria infinita” se encuentra disponible en Netflix.