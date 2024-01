La icónica serie de Disney Channel, Los hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place), volverá a la vida tras 12 años fuera de pantalla, y de la mano de dos de sus protagonistas originales.

Recordemos que la producción, emitida entre 2007 y 2012, contaba la vida de una familia de hechiceros que vivían entre los humanos, incluyendo a tres hermanos adolescentes que estaban aprendiendo a usar sus poderes.

Dos de esos hermanos eran Alex y Justin Russo, interpretados por las estrellas Selena Gomez y David Henrie, y ambos regresarán a esta nueva aventura como productores ejecutivos.

Según informa la revista estadounidense The Hollywood Reporter, Disney ha solicitado un episodio piloto, para analizar el posible futuro de este proyecto.

En el caso de David Henrie, también será el protagonista de los nuevos episodios, que será una secuela directa de la sitcom de la década del 2000.

Por su parte, se ha reportado que Selena Gomez haría una aparición en el primer episodio.

La trama girará en torno a Justin Russo, quien ha dejado de lado la magia para llevar una vida normal junto a su familia, entre ellos su esposa Giada (interpretada por Mimi Gianopulos) y su hijo mayor Roman (Alkaio Thiele).

No obstante, tendrá que volver a la magia cuando una joven hechicera, personificada por Janice LeAnn Brown de Just Roll With It, le pida que la entrene, con el fin de salvar el futuro del mundo mágico.