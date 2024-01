La producción de HBO reveló una nueva tanda de actores que formaran parte del elenco de The White Lotus, donde resaltan la actriz de la serie de Netflix y el hijo del actor de películas de acción.

Son cinco los nuevos actores que se unirán a la tercera temporada de The White Lotus que prepara HBO Max, la cual se grabará en Tailandia. Los primeros en ser anunciados fueron Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey y Tayme Thapthimthong, no obstante, este miércoles, reconocidos artistas fueron anunciados.

Tal es el caso de la británica Aimee Lou Wood, conocida por su papel de Aimee Gibbs en la serie de Netflix, Sex Education. Otro rostro conocido que se une a la producción es el hijo del actor insigne de películas de acción, Arnold Schwarzenegger, Patrick.

La ex pareja de Miley Cyrus ha tenido papeles en “Son como niños 2”, “The Terminal List” y en la recién estrenada “Gen V”, spin off de The Boys.

Walton Goggins (Sons of Anarchy), Sarah Catherine Hook (El conjuro 3) y Sam Nivola (Maestro), son los demás actores que se integran a la exitosa producción de HBO, The White Lotus, que comenzará su rodaje en febrero.

Cabe mencionar que la galardonada serie, que fue nominada en 20 y 23 ocasiones a los premios Emmys respectivamente en sus dos temporadas, es musicalizada por el chileno Cristóbal Tapia de Veer, quien se llevó el premio Emmy por la composición de la banda sonora en la última edición de la ceremonia.