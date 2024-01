El compositor y productor chileno, Cristóbal Tapia de Veer, se llevó el Emmy por la banda sonora de la serie de HBO, The White Lotus.

La ceremonia de los Premios Emmy 2024 se realizó la noche del sábado en el Peacock Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, sin embargo, será transmitida el próximo 13 de enero.

En la instancia, Tapia se llevó el premio por la “Mejor Composición Musical para una serie (Partitura Dramática Original)”.

Congrats to @CristobalMusic who takes home the #Emmy for Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score) for The White Lotus (@HBO/@streamonmax)! #Emmys #75thEmmys pic.twitter.com/yEuK4vPxmq

— Television Academy (@TelevisionAcad) January 7, 2024