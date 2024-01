La noche de este domingo se realizó la entrega de los premios Globos de Oro y dejó varios momentos que se convirtieron en virales.

Entre ellos, el que protagonizó Kevin Costner al memorizar un poderoso monólogo de la película Barbie.

Esto ocurrió cuando el actor de “El Guardaespaldas” se subió al escenario junto a America Ferrera, para entregar el premio mejor actriz de comedia o musical.

Primero, Ferrera citó una parte de una de las películas más queridas y conocidas de Costner. “Cuando dices: ‘Adiós, Rachel’. Y luego ella se va, y luego corren el uno hacia el otro (…) Siento escalofríos”, dijo la actriz de Barbie.

Ante esto, Costner, considerado uno de los tipos más duros de la industria del entretenimiento, respondió “Sabes, tienes una escena que realmente me encanta (…) Ya sabes, ‘es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa. Eres tan inteligente… y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena”.

Sorprendida, America Ferrera dijo “¿Tú, Kevin Costner, te has aprendido de memoria mi monólogo sobre la mujer de Barbie?”, a lo que su compañero añadió “no”, sin embargo, continuó hablando.

“Es un mensaje importante, y siempre sirve para recordarme lo que es posible en las películas (…) Simplemente me recuerda que cuando nos tomamos nuestro tiempo, cuando logramos hacerlo bien, cuando la película funciona de la mejor manera, son los momentos que nunca se olvidan (…) Una mirada, un toque, un beso, un discurso, y acabas de tener uno de esos momentos. Y todos los actores nominados esta noche saben muy bien el poder de la escritura que les ha sido dotado y que tienen la oportunidad de vivir para siempre”, finalizó Kevin Costner.

Kevin Costner recites America Ferrera's #Barbie monologue during the introduction of the nominees for Best Female Actress in a TV Series – Musical or Comedy pic.twitter.com/ozIq1oJO1a

— The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024