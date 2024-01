El 4 de enero se estrenó “The Brothers Sun” (“Los hermanos Sun” en español), una serie de comedia negra, acción y drama.

Brad Falchuk y Byron Wu son los creadores de la nueva serie de Netflix que promete cautivar a millones de usuarios del servicio de streaming. Esta serie es una comedia negra, pero también acción y drama.

Como se sabe, Falchuk es conocido en el mundo de la televisión por ser el cerebro detrás de éxitos como Glee, American Horror Story, Pose, entre otras producciones. ¿Logrará lo mismo con The Brothers Sun?

¿De qué trata The Brothers Sun en Netflix?

Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie inicia trata de “Tras un misterioso ataque contra su familia, un miembro de una tríada de Taipéi viaja a Los Ángeles para proteger a su obstinada madre y a su ingenuo hermano”.

Resulta que Bruce Sun es un californiano que lleva una vida normal, pero todo en su entorno se transforma con la llegada de su hermano desde Taipéi. De pronto, está metido en un mundo criminal donde está involucrada su familia.

¿Cuántos capítulos tiene The Brothers Sun?

En total son ocho los capítulos que componen esta serie que combina, drama, acción, aventura, comedia negra y dónde se tocarán temas de crímenes con las actuaciones estelares de Michelle Yeoh, Justin Chien y Sam Song Li.

Como se recuerda, Michelle Yeoh se hizo famosa tras ganar una serie de premios importantes (Oscar, Globo de Oro y Premio del Sindicato de Actores) por su interpretación en Everything Everywhere All at Once.

Traíler de The Brothers Sun

La serie se estrenó el pasado 4 de enero del 2024 y podrás disfrutarla desde tu hogar si cuentas con Netflix. Solo asegúrate de tener activa tu suscripción al servicio de streaming.