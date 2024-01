La noche de este domingo se realiza la entrega de los premios Globos de Oro, donde está nominado el chileno Pedro Pascal como mejor actor en serie dramática por su papel en The Last of Us.

En el pre-show de la transmisión, llamó la atención imágenes de Pedro Pascal utilizando un cabestrillo mientras caminaba por la alfombra roja.

En los videos, que rápidamente se viralizaron por redes sociales, se aprecia al chileno con una camisa negra y un cabestrillo negro que combina perfectamente con su vestimenta.

Pedro Pascal llegó a la alfombra mostrando las secuelas que le dejó carrear su 2023 espectacular.#GoldenGlobespic.twitter.com/3dinwqnosL — Baini 🧣⭐⭐⭐ (@Lbaini) January 8, 2024

Pese a que el actor no ha dicho qué fue lo que ocurrió, esto podría haber sido después de las festividades de fin de año, ya que pasó la Navidad en Chile junto a familiares y en las fotos que se difundieron se ve sin el cabestrillo.