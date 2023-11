Marvel confirmó que bautizó con un nuevo nombre al emblemático personaje de Tom Hiddleston, Loki, tras el fin de la temporada 2 de su serie en Disney+.

¡Cuidado! si no has visto el final de la serie Loki, mejor vuelve después, porque a partir de aquí aparecerán spoilers.

Recordemos que en un apoteósico final, el Dios del engaño se convierte en el guardián del Multiverso y las infinitas realidades que lo conforman, logrando así su “glorioso propósito”.

Así, nos muestran que el hijo adoptivo de Odín estaba destinado a ser el Dios de las Historias y del Tiempo, aquel que mantiene a salvo el multiverso del UCM. Sin embargo, su nuevo cometido conlleva permanecer aislado para toda la eternidad mientras da vida con su magia a todas las líneas temporales, convirtiéndose algo así como en el corazón del árbol de la vida, que en la serie hace una sutil referencia a Yggdrasil (árbol de la vida asgardiano).

Tras estos acontecimientos, Marvel confirmó que el personaje ahora pasa a llamarse “Dios Loki”.

El anuncio quedó confirmado con el nuevo lanzamiento de Funko: una nueva figura del personaje que además de recrear los emotivos instantes finales de la serie, también revela el nuevo título que ostenta ahora el dios asgardiano en el Universo Cinematográfico Marvel.

Lo que, en realidad, no resulta ni mucho menos sorprendente, pues se trata de un nombramiento que ya le había sido atribuido en los cómics.

First look at Funko Exclusive God Loki Pop! Deluxe. Coming soon! #Loki #LokiSeason2 #LokiS2 #Funko #FunkoPop #FunkoPopVinyl pic.twitter.com/E0dxd0TxVT

— FunkoFinderz | Funko Pop! News & More! (@funkofinderz) November 11, 2023