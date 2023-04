Un hombre de Kentucky, Estados Unidos, demandó a Netflix tras una insólita confusión. Resulta que la plataforma de streaming utilizó una foto suya para ilustrar el caso de un asesino en un documental.

Se trata de El mochilero del hacha, un documental que relata el crimen de Caleb “Kai” McGillvary, un mochilero que se hizo viral en internet por relatar un asesinato que presenció mientras hacía “autostop” (pedir un viaje gratis en carretera) y por el que supuestamente había tenido que matar a un hombre en defensa propia, lo que resultaría falso.

Si bien hay registros del video en internet, Netflix por alguna razón para el documental utilizó una foto de Instagram de Taylor Hazlewood, un terapeuta respiratorio que trabaja en una UCI neonatal.

El sujeto afirma que a causa de que esta foto aparece en la producción, ha tenido que entregar explicaciones a sus cercanos u otras personas que conoce para asegurarles que finalmente él no es el mochilero del hacha.

Here's a wild lawsuit:

What would you do if you saw your face promoting a Netflix doc about an axe murderer?

Non-murderer Taylor Hazlewood says Netflix took a pic from his Instagram and used it in "The Hatchet Wielding Hitchhiker" for no reason "other than pure recklessness": pic.twitter.com/0hVva4sT2q

— Rob Freund (@RobertFreundLaw) April 19, 2023