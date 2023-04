Es una de las series más aplaudidas del último tiempo, y ayer ubicó uno de sus capítulos en los anales de la televisión. Hablamos, por supuesto, de Succession., cuya actual temporada cerrará la historia de ambición e intrigas de la poderosa familia Roy.

Su tercer capítulo dio giro inesperado a la trama, dejando a los fans en un estado de euforia comparable a lo que ocurría con Game of Thrones o Lost, en sus respectivos tiempos.

Y que mientras se realizaba la boda de su hijo mayor, el patriarca y cabeza de Waystar Royco, Logan Roy (Brian Cox), se dirige a un viaje de negocios, en cuyo vuelo comienza a sentirse mal. No pasa mucho antes de que caiga al piso y finalmente pierda la vida. Su muerte deja una interrogante importante a responder: ¿quién finalmente será su sucesor?



¿Por qué termina Succession?

Desde su primer ciclo en HBO y HBO MAX, la serie ha tenido grandes críticas y se ha llevado varios premios importantes. No obstante, cerrará su historia en las próximas semanas.

“Jesse Armstrong, el creador de la serie, es un tipo muy inteligente. Cuando ve que algo es realmente bueno y aún no ha flaqueado o fallado de forma dramática, es bastante atrevido y por eso lo saca cuando está en lo más alto”, señaló Sarah Snook -Siobhan Roy en la serie-, en una entrevista a la que tuvo acceso BioBioChile.

“Nunca ha sido presionado para tomar decisiones comerciales. Esa es una experiencia bastante rara. Y creo que, sí, él está haciendo lo correcto al darle ahora un final”, añadió.

Pero aunque ya aceptó el fin del programa, Sarah no tomó bien la noticia en primera instancia. “Estaba realmente disgustada. Acababa de terminar de leer el episodio en el auto camino a la mesa de lectura y fue extraño, porque me sentí como, ‘listo, esto termina aquí’”.

“Pero entonces, cuando llegué allí, Matthew (Macfadyen) estaba como: ‘Suena positivo, no parece que va a terminar!’ y ya luego cuando llegamos, Jesse nos confirmó que era el final y eso es difícil de escuchar. Lo bueno fue que hice todo mi duelo, la catarsis y el llanto y así fui capaz de disfrutar el rodaje de los diez capítulos”, agregó.

¿Qué se viene para el final?

Sobre el final que tendrá su personaje, la intérprete asegura que le “resulta difícil” decir si quedó o no satisfecha, pero “como actriz, estoy totalmente satisfecha”.

“Ha habido complejidad, ángulos interesantes, escenas y emociones. Y hay una sensación, realmente, de que los personajes seguirán más allá del telón final. Realmente aprecio eso de Jesse”, dijo.

Lo que sí promete Sarah Snooke, es que el final de la historia “sale como un toro por la puerta”. “Es implacable. Hay mucho drama, grandes apuestas. Es una temporada muy conflictiva y llena de sus intentos de resolver esos conflictos. Creo que el público estará bastante satisfecho”.

La serie cambió “enormemente” la vida de Sarah. “Ha habido enormes cambios en mi propia vida personal, tanto como en el programa. He crecido como actriz, como persona, tengo una trayectoria que me ha dado una experiencia diferente. He viajado mucho, conocido a tantos actores increíbles y colaboradores y creativos maravillosos, realmente ha cambiado mi vida”, cerró.