Alexandra Castillo es chilena, tiene 52 años y ha aparecido en populares series como The Boys, The Handmaid's Tale, Designated Survivor, entre otras.

Pedro Pascal no es el único actor chileno que ha compartido set con los grandes de Hollywood y la televisión norteamericana. Aunque no es tan conocida como él, la actriz Alexandra Castillo ha estado en producciones de renombre que muchos hemos visto.

La artista de 52 años nació en Santiago en 1971, pero su familia es oriunda de La Serena. Alex, como le gusta que le digan, ahora vive en Canadá y actuó en series estadounidenses como “The Boys”, “The handmaid’s tale”, “Designated survivor”, “The girlfriend experience” y “The Rabbit Hole”.

En esa última producción encarnó a la exesposa del personaje de Kiefer Sutherland.

“Si bien en el cine no me han salido muchas cosas, sí en TV. He podido ganarme la vida sin problemas: mi hija (de 12 años) va a un buen colegio, compré mi casa, vivo en un barrio en que puedo caminar y andar en bicicleta”, indicó en conversación con Las Últimas Noticias.

Los personajes de Alexandra Castillo en populares series

En su carrera, Castillo ha encarnado a la abogada de los Waterford en “The handmaid’s tale”, una adivina en “Leyends of tomnrrow”, una senadora en “Designated survivor” (temblón con Sutherland), una profesora en “The Boys’ y la manager de protagonista en “The girlfriencl experience”, dice LUN.

Alexandra explicó que le acomoda vivir en Canadá, pues se producen muchas series en ese país, ya que es más económico que hacerlo en Estados Unidos.

Eso sí, le toca viajar mucho dentro del mismo país. “He vivido un tiempo en Vancouver, la ciudad de la industria del cine, pero que está al otro lado del país, a más de 4.000 kilómetros. Me resulta difícil por mi hija, pero me las arreglo. Además, mi mamá pasa todos los años cinco meses acá, cuando parte la primavera y el resto del tiempo se va a su departamento en Las Condes”, contó.

Amigos en la industria

En la ocasión, la mujer reveló que trabajar con Kiefer Sutherland en dos series fue una buena experiencia.

“Él es súper buena onda. También viene de Toronto y cuando grabamos juntos hablamos de la gente que conocíamos en la ciudad, los barrios y los colegios”, relató.

Además, dijo que conoció a Charles Dance (Tywin Lannlster en “Game of Thrones”), quien también actúa en The Rabbit Hole y se hicieron muy cercanos. “Nos hicimos muy amigos, me enamoré de ese hombre. Tiene muchas historias, anécdotas de teatro, sentido del humor, lo adoro. Todavía nos mandamos mensajes”.

Asimismo, dijo tener muy buenos recuerdos de Elisabeth Moss, la estrella principal de The Handmaid’s Tale.

“Dirigió el capítulo donde aparezco. Siempre estuvo sonriente, liviana, cómica. Me dio sólo una indicación en una de mis líneas:’¿Puedes decirlo un poquito más rápido?"”, recordó.

Otra estrella para la que tuvo buenas palabras, fue Woody Harrelson, con quien compartió set en la cinta Champions. “Interpreté una jueza y lo pasé muy bien. Wooddy es una persona especial, con humor fenomenal. Viaja siempre con su bus donde pasa el tiempo y nos invitó a otros actores para que conversáramos de una escena. Su chef personal había preparado cosas veganas muy ricas”, recordó.

Castillo dijo que no buscaba ser famosa, pero que sí quería ser actriz.

“Cuando era joven tuve la oportunidad de viajar a Los Angeles, conocí managers, me llamaron de una agenda importante”, contó.

No obstante, reveló que entonces los roles latinos eran muy estereotipados y ella no coincidía con lo que los productores buscaban. “Puertorriqueñas o mexicanas, prostitutas o empleadas domésticas. Yo no coincidía con la imagen tenían de las nanies o jardineros porque hablo sin acento, por ejemplo. Me devolví a Canadá y siento que eso pudo limitar mi carrera”, manifestó.

“Entre los 27 y 35 años no tuve tantas opciones porque las actrices de esa edad no saben bien dónde ponerlas, pero con los años he podido conseguir muchas opciones”, señaló