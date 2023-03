Todos Quieren a Daisy Jones es un libro que sumó fanáticos en todo el mundo y que ahora Prime Video transformó en una serie con la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, a la cabeza.

La historia escrita por Taylor Jenkins, sigue el ascenso a la fama de una icónica banda de la década de los 70, Daisy Jones and the Six, liderada por dos carismáticos, pero conflictivos cantantes: Daisy Jones y Billy Dunne (Sam Claflin).

Unidos por la química personal y artística, su complicado dueto musical catapultó a la banda desde el anonimato hasta la fama inaudita. Y posteriormente, después de un concierto con localidades agotadas en el Soldier Field de Chicago, desaparecieron del mapa musical.

La serie parte su relato dos décadas después de aquel show, y son los mismos miembros de la banda, quienes finalmente contaron la verdad de aquel día.

Aunque no estuvo involucrada en el casting, su autora reconoció estar muy satisfecha con la adaptación. “Creo que si te gustó el libro, las cosas que te gustaron del libro están aquí. Están aquí y son reales y los sentirás. Me siento muy, muy segura de que esta adaptación es todo lo que quería que fuera el libro”, contó en una entrevista a la que tuvo acceso BioBioChile.

Taylor Jenkins también reveló que siempre estuvo muy atenta escuchando todos los rumores de quién podría llegar a convertirse en Daisy, y cuando supo el nombre de la actriz no pudo pensar en nadie más.

“Recuerdo haber recibido un correo electrónico de mi manager Brad, que es productor ejecutivo. Solo decía en el asunto: ¿Riley Keough es Daisy Jones? Debo haber respondido en 10 segundos en mayúsculas y creo que con alguna palabrota. Mi respuesta fue sí”, relató.

“Lo divertido de este elenco en particular es que son tan buenos en sus papeles que se me hace difícil ver a quién tenía en mente cuando escribí el libro. Veo a Riley Keough y pienso en Daisy. Veo a Sam cuando pienso en Billy. Veo a Suki cuando pienso en Karen. Son estas personas”, comentó también.

“Este elenco tiene una química increíble… Es muy gratificante para mí ver que esta banda que hice es una banda real. Personas que claramente se gustan y saben pasar un buen rato juntos. Creo que sientes que sale de la pantalla”, comentó.