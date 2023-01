Las películas animadas resuenan cada vez más en las premiaciones de la industria cinematográfica y este año no será la excepción, partiendo la temporada de premios con Globos de Oro 2023, donde compitieron en su respetiva categoría 5 filmes que marcaron la animación en 2022. Allí destacó Pinocho, de Guillermo del Toro.

La nueva versión del muñeco de madera que salió galardonada esta noche, también compitió con producciones como Inu-Oh, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish y Turning Red.

La película, que se lució con el método stop motion, se estrenó el pasado 24 de noviembre en Netflix y tuvo un éxito rotundo posicionándose entre las 10 más vistas durante sus primeros días en la plataforma.

Esta además, fue la primera producción de Guillermo del Toro que quedaría entre las originales de Netflix. El cineasta subió al escenario con parte de su equipo y señaló estar muy agradecido con el galardón.

“A sido un gran año para el cine, para las ambiciones, grandes logros, películas íntimas y también un gran año para la animación, porque la animación es cine”, aseguró.

Asimismo mencionó que la animación no abarcaba solo el ámbito infantil. “No es solo algo para niños, es un medio. Y queremos dedicar este premio primero que todo a nuestras esposas, que nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados y estábamos en el suelo”, bromeó.

Por otra parte, también agradeció al equipo que animó Pinocho y reconoció el arduo trabajo. “Hicimos esta película en más de 1000 días de grabación y dimos vida, belleza y verdad a un cuento sobre vida, pérdida y pertenencia“, concluyó.