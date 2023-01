Con una puntuación casi perfecta del 95% en Rotten Tomatoes, a solo días de su estreno en los cines, M3gan prometía bastante en la taquilla. Lo que rápidamente se cumplió.

La cinta tuvo una inversión de 12 millones de dólares y en su segunda semana en las salas ya habría recuperado su presupuesto… y por mucho. Pero ¿de dónde viene este éxito?

La respuesta puede ser la mezcla de géneros cinematográficos, una sutil crítica a la sociedad, tecnología y paternidad actual, y por supuesto… un baile viral en TikTok.

Fue precisamente esta fórmula la que convirtió la cinta en una película perfecta para los centennials.

“Su valor como meme es incomparable”

Aunque las críticas de expertos en cine pueden sonar ácidas, lo cierto es que en el genéro de terror, lo negativo suele ser positivo. Asqueroso, sangriento, repugnante.

Por eso, cuando el crítico Tim Robey del periódico británico The Telegraph afirma que M3gan es “comercializada astutamente hacia la Generación Z, ya que su valor de meme es incomparable”, los espectadores deberían prestar atención.

Tal como describe el crítico, la humanoide parece ser un remake de “Chuky: el muñeco diabólico” o Annabelle, pero con un sentido de la venganza más bien burlesco y no tan sádico.

La muñeca, que recibe su nombre del acrónimo de Model 3 Generative Android, es un dispositivo creado por Gemma (Allison Williams), una ingeniera robótica trabajolica que se dedica a crear juguetes “perpetuos”.

En busca del mejor juguete que pueda existir, comienza a trabajar en un proyecto secreto de Inteligencia Artificial, rechazado en primera instancia por la empresa donde se desempeña debido a los altos costos de producción.

Todo cambia cuando muere su hermana y ella debe hacerse cargo de su sobrina Cady (Violet Mcgraw). Al tener nula experiencia en el cuidado de niños, Gemma se las ingenia para hacer funcionar a M3gan, que rápidamente se convierte en la mejor amiga de la niña.

Ante tal espécimen, el crítico del The New Yorker, Richard Brodye, también tuvo sus reparos: “Hay una película diferente, mucho más sustancial al acecho en su interior, pero las virtudes de eficiencia, claridad, sorpresa e ingenio que animan la que realmente está en pantalla dejan su sustancia meramente implícita tentadoramente sin forma”.

Aunque menciona: “La simulación de una vida mental para M3gan es la parte más absorbente de la película”. Y probablemente es esto lo atrayente de la trama, que una película de terror no se enfoque en las “víctimas”, sino en el “victimario”, en este caso la muñeca.

Las actrices tras M3gan

Por inerte que luzca y aunque la IA ayuda, lo real es que la apariencia de M3gan se debe al talento de la pequeña actriz Amie Donald, de 12 años, y la voz de la doblajista Jenna Davis, de 18, detalla el portal IMDb.

Asi es, la androide es personificada en la película por la también bailarina neozelandesa, en cuyo currículum aparecen titulos como Sweet Tooth de Netflix.

Quizás por eso se le dio tan bien el baile asesino que hizo justo antes de atacar a una de sus víctimas y que hoy es replicado en TikTok.

Aunque los movimientos son realizados por Amie, de acuerdo a una entrevista del detrás de escenas de la cinta, publicado por FilMonger, las expresiones del rostro de la muñeca son computarizadas, las cuales se realizan a través de una máscara que usó la niña durante el rodaje.

Debido a que la voz de M3gan debía ser particular, se contrató a la doblajista Jenna Davis, quien previamente habia prestado su voz a personajes de caricaturas como Vampirina, Princesita Sofía y El tren infinito. Sumado a esto, Davis también es cantante y es youtube la plataforma donde carga sus videos.

“La danza de la muerte”, una clave del éxito

Tan pronto como apareció en el trailer de la cinta y los espectadores fueron testigos del bizarro baile de la muñeca antes de un asesinato, los centennials lo tomaron y lo convirtieron en un trend.

Haz click aquí para mostrar el contenido La tendencia comenzó a partir de la escena donde la androide asesina al jefe de su creadora, Gemma, el mismo día que iban a lanzar a la muñeca al mercado. ¿La razón detrás del asesinato?, ninguna, algo muy caracteristico del personaje.

No obstante, si no fuera por el equipo de marketing detrás de la película, este momento no habría llegado a los trailer y solo se habría mantenido como una sopresa para quienes acudieran a verla, lo cual era la decisión inicial de la productora, según explicó Allison Williams, a The Hollywood Reporter.

Actualmente la película se encuentra en la cartelera de todos los cines del país y ya se habla de una posible secuela y una versión sin censura.