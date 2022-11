El universo de Star Trek cuenta con gran cantidad de fanáticos y, quienes quieran ver las series y películas online, pueden encontrarlas en el streaming Paramount+, que tiene los derechos en Latinoamérica.

“Hace cuatro años, hicimos la promesa de convertir Star Trek en algo increíble, y gracias al trabajo arduo realizado por nuestros talentosos showrunners, escritores y directores, junto con el extraordinario apoyo de CBS Studios y Paramount+, mantenemos nuestra palabra”, afirmó Alex Kurtzman, arquitecto y productor ejecutivo de la franquicia Star Trek, en un comunicado.

“Ahora, nuestros programas están configurados para el futuro, mientras trabajamos para construir la próxima fase de programación de Trek para los próximos años”, añadió.

De esta forma, son muchos los títulos de Star Trek que se pueden ver en Paramount+, entre ellos los de la siguiente lista.

-Star Trek: The Motion Picture

-Star Trek II: The Wrath of Khan

-Star Trek III: The Search for Spoc

-Star Trek IV: The Voyage Home

-Star Trek V: The Final Frontier:

-Star Trek VI: The Undiscovered Country

-Star Trek Generations

-Star Trek: First Contact

-Star Trek: Discovery

-Star Trek: Prodigy

-Star Trek: Strange New Worlds

-Star Trek: Lower Decks

-Star Trek: Enterprise