La actriz estadounidense, Shelley Duval, quien alcanzó la fama luego de su papel protagonista en El resplandor (1980), regresa al cine luego de dos décadas fuera de las pantallas.

El retorno de la artista será, según informóDeadline, en una película de terror independiente, The Forest Hills, cuya dirección está a cargo de Scott Goldberg.

La última vez que la interprete, estuvo en el cine fue con Manna from Heaven en el 2002, luego de eso se retiró.

Sin embargo, la actriz de El resplandor había estado en pantalla en nuevamente en el 2016 cuando concedió una entrevista a Phil McGraw en su programa Dr. Phil, en la instancia Shelley Duval, habló de las afecciones mentales que enfrenta al mismo tiempo que pidió ayuda para tratarlas.

Su participación generó duras críticas de parte de sus excompañeros y colegas contra el presentador. “Shelley Duvall merece respeto, no explotación”, fue lo que escribió en su Twitter el comediante y actor, Patton Oswalt (Madagascar).

La nueva película de Shelley Duval

De acuerdo al medio estadounidense, el retorno de Duval sería en el papel de la madre de un joven perturbado por pesadillas luego de sufrir un traumatismo craneal mientras acampaba en las montañas Catskill.

La cinta será protagonizada por Edward Furlong (Terminator 2), Chiko Mendez (Funny or Die’s Billy on the Street) y Dee Wallace (E.T).

Sobre la elección de la actriz para la película, Goldeberg dijo: “Shelley contribuyó a que El Resplandor fuera una obra maestra absoluta al darlo todo y actuar de una manera que realmente mostraba el miedo y el horror de una madre aislada”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha de inicio de producción de la cinta.