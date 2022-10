Con una impactante muerte finaliza la primera temporada de House of the Dragon y da comienzo oficial a la guerra civil de los Targaryen, la Danza de los Dragones. Este acontecimiento también ocurre en el libro Fuego y sangre, pero hay una importante diferencia respecto a lo que vimos en la serie. El co-creador de la producción explica toda esa secuencia.

Este domingo se emitió el esperado final de temporada de House of the Dragon (La casa del dragón), precuela de Game of Thrones (Juego de tronos) que ha heredado el enorme éxito de su predecesora.

Como era de suponer, el episodio 10 concluyó la primera temporada de la serie con escenas de alto impacto que dan un inicio oficial a la afamada guerra civil de la casa Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones.

El hecho que marcó el punto sin retorno fue la muerte del príncipe Lucerys Velaryon y su dragón Arrax, quienes fueron asesinados por su tío, el príncipe Aemond Targaryen, y su dragona Vhagar.

La muerte de Lucerys es diferente en el libro “Fuego y sangre”

En el episodio 10, si bien era evidente que Aemond estaba persiguiendo a su sobrino con la intención de intimidarlo, luego de haberlo desafiado a que se mutilara un ojo, no quedó del todo claro si su objetivo final era matar a “Luke” o si se trató de un accidente.

Todo parece indicar que fue un error, pues ambos personajes perdieron control de sus dragones, los que terminaron atacándose mutuamente sin obedecer a sus jinetes, mientras los príncipes trataban de detenerlos.

Ahora, recordemos que esta historia se inspira principalmente en el libro Fuego y Sangre (Fire and Blood, 2018), que está creado como una suerte de enciclopedia que narra la historia de la casa Targaryen, siendo escrito por un historiador ficticio, el archimaestre Gyldayn.

En el libro, la muerte de Lucerys en descrita de forma bastante similar a como se mostró en la serie, pero con una gran diferencia: el narrador afirma que Aemond sí tenía la intención de matar a su sobrino cuando comenzó la persecución y, por lo tanto, se trató de un asesinato premeditado.

¿Por qué “House of the Dragon” cambió la muerte de Lucerys?

El co-creador de House of the Dragon y productor ejecutivo, Ryan Condal, explicó a la revista estadounidense Variety por qué decidieron modificar la muerte de Lucerys, quitando la intencionalidad de parte de Aemond.

“Los historiadores nos han dicho (en Fuego y sangre) que Aemond quería matar a Luke, pero no creo que ninguno de ellos pudiera saber qué estaba pasando por la mente de Aemond en ese momento”, afirmó el showrunner.

Además, recalcó que no lo llamaría un accidente, ya que “Aemond montó a su dragón gigante y persiguió a su sobrino, en su dragón mucho más pequeño, gritándole a través de las nubes, irritando a su dragón y comenzando una pelea. Él (Aemond) no sabía cómo iban a reaccionar Arrax o Luke, y terminó en tragedia. No creo que fuese lo que pretendía Aemond cuando pasó la pierna por la montura, pero hizo una cosa horrible, peligrosa.”

“Ese es el punto: esta es una guerra de muchos cortes que llevan a una herida muy, muy sangrienta. Añade complejidad y matiz al personaje que es potencialmente interesante. Hay mucho camino por recorrer con Aemond como personaje y la historia de la Danza. Este es su primer acto como un jinete de dragón y guerrero y terminó muy mal. Ahora, ¿cuál es el resultado y cómo responde? Estas son las preguntas que me interesan, como dramaturgo”, expresó el productor.

La primera temporada completa de House of the Dragon ya está disponible para ver en el streaming HBO Max.