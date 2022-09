A casi 5 años del estreno de Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi (The Last Jedi), octava entrega de la saga y una de las que más división causó entre los fans; su director, Rian Johnson, ha salido en defensa de la cinta, afirmando que se siente “profundamente orgulloso”.

El cineasta, quien en diciembre estrenará Glass Onion: A Knives Out Mystery, la esperada secuela de Entre navajas y secretos, ha reivindicado la importancia de Los últimos Jedi en su filmografía.

“Estoy aún más orgulloso de ella ahora que han pasado cinco años”, declaró el realizador a Empire.

“Para hacer una tortilla, hay que romper huevos y eso fue lo que hice. Creo que es imposible para cualquiera de nosotros acercarnos a Star Wars sin pensar en ello como un mito con el que crecimos, y cómo ese mito, esa historia, se convirtió en parte de nosotros“, continuó.

“La intención final no era alejarme del alma de la saga, sino llegar a su núcleo básico, al fundamento del mito. En última instancia, espero que la película sea una afirmación del poder del mito de Star Wars en nuestras vidas”, añadió.

Rian Johnson responde a críticas de Mark Hamill por muerte de Luke Skywalker

Asimismo, Johnson no dudó también en responder a las críticas de Mark Hamill. En mayo de 2019, en plena promoción de la segunda temporada de Knightfall, el actor compartió su decepción tanto Johnson por haber matado a su personaje en Los últimos Jedi, como también con J.J. Abrams por haber hecho lo mismo con Han Solo en El despertar de la Fuerza.

“Solo pensé que Luke nunca volverá a ver a su mejor amigo. Lo miras de una manera egocéntrica. Dije que era un gran error que esas tres personas nunca se reunieran de ninguna manera. ¡Supongo que estaba errado, porque a nadie pareció importarle! Tengo que aclarar que esto me importaba, pero, en realidad, no pareció afectar al público general. Luke, Han y Leia nunca volverán a estar juntos y, probablemente, nunca volveré a trabajar con Harrison (Ford)”, declaró.

Hamill también confesó que se sintió “engañado” por la forma en la que se presentó su regreso.

“Luego, lo segundo fue que me mataron. Pensé que no estaba mal, pero que deberían haber pospuesto mi muerte hasta el último episodio. Eso es lo que esperaba cuando volví: sin cameos y un contrato para participar en una trilogía. ¿Obtuve algunas de esas cosas? Porque, en lo que a mí respecta, el final del episodio VII es realmente el comienzo del episodio VIII. A la praxis, ¡solo aparecí en una película! Me engañaron por completo”, denunció el actor.

Para Johnson, la perspectiva en distinta y no considera que se derrumbe el mito que hay alrededor del hijo de Anakin Skywalker.

“Para mí, las imágenes finales de la película no están deconstruyendo el mito de Luke Skywalker, lo están ensalzando mientras él lo acepta. Están desafiando absolutamente la noción de ‘dejar el pasado atrás’ y abrazar lo que realmente importa sobre su mito y lo que inspirará a la próxima generación”, defendió Johnson.

“Ese proceso de despojarse (del pasado) fue con el objetivo de llegar a algo esencial, algo verdaderamente importante”, agregó el cineasta.