La falsa heredera, Anna “Delvey” fue deportada a Alemania por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, son sus siglas en inglés) este lunes.

Así lo informaron fuentes cercanas a Sorokin -su apellido real- a Insider.

Cabe recordar que la joven, de origen ruso, se hizo pasar por una millonaria influencer alemana para embaucar a la socialité neoyorkina, cuyo caso judicial inspiró a la periodista Jessica Pressler a escribir un artículo, en el cual más tarde se basó la serie de Netflix, “Inventing Anna”.

Delvey había cumplido su condena por estafas el 11 de febrero del 2021, sin embargo, la joven se mantuvo en Estados Unidos por más tiempo del que lo permitía su visa, por lo cual fue encarcelada nuevamente.

Ahora, después de más de 6 meses de prisión, Delvey fue deportada, según el medio alemán Der Spiegel.

Sobre la decisión de ICE, su abogado, Manny Arora, reclamó que el dictamen era ilegal: “Legalmente, no deberían poder deportarla hasta al menos el día 17. Pero es ICE, y hay numerosas presentaciones en su caso, por lo que nunca se sabe si hubo un error en el papeleo”.

A su vez, lamentó el accionar del departamento, diciendo: “Al final, pueden hacer lo que quieran”.

Pelea entre Anna ‘Delvey’ y Rachel Williams en Instagram

La recién deportada Anna ‘Delvey’, en febrero pasado, cuando aún se encontraba en la cárcel, publicó un ataque contra su ex mejor amiga Rachel Williams, en Instagram Stories.

Ahí la acusó de tener “estándares morales flexibles”, según consignó NewsWeek. Esto ya que la ex trabajadora de Vanity Fair ha utilizado su relación con la estafadora para ganar dinero, de acuerdo a Delvey.

Como se ve en la producción de Netflix, Rachel escribió un artículo para la revista de modas en la que trabajaba contando su lado de la historia, por esta narración Williams ganó 1.200 dólares.

Más tarde también escribió un libro nombrado: “My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress” (Mi amiga Anna: La verdadera historia de una heredera falsa, en español), mediante el cual ganó 300 dólares más.

Según fuentes de NewsWeek, Rachel además habría firmado un acuerdo con HBO Max para contar la historia a partir del que iba a sumar otros 35 mil dólares.

No obstante, los negocios de Williams no terminarían ahí, sino que también se habría acercado a Delvey para escribir un libro en conjunto, a lo que Anna no accedió, generando así la pelea.

En respuesta a Delvey, Rachel dijo a NewsWeek: “No tengo ningún interés en pelear, pero, con respecto a las acusaciones de Anna en Instagram, le dejaré la creación de ficción a Anna y me ceñiré a los hechos. Anna ha demostrado ser una estafadora y una mentirosa patológica”.

“Yo, personalmente, nunca hubiera trabajado con ella en un proyecto de ningún tipo”, cerró negando el acercamiento con Anna.