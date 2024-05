La noche de este domingo, en un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, José Antonio Neme habló sobre la reciente muerte de un importante ser querido, su perrito “Duque”.

El periodista de Mega, reveló algunos detalles de lo que fue la pérdida de su mascota en abril pasado y cómo se siente a poco más de un mes de su partida.

“Duque, un elemento fundamental en mi vida, quizás mucha gente no lo logra entender, tampoco me interesa mucho, digamos… pero él formó parte de mi vida en un periodo de mucha transformación personal, profesional, material, familiar, en fin. Él estuvo 11 años conmigo, siempre. Hasta el día de su muerte”, comentó en conversación con Julio César Rodríguez.

De acuerdo con Neme, sus últimos días con Duque fueron “horribles”. Todo partió para el feriado de Semana Santa, cuando se dio cuenta de que el perro tenía un dolor en el brazo. Tras llevarlo al veterinario, supo que había una masa que podría ser un tumor.

“Eso fue el miércoles. El Viernes Santo el perro dejó de caminar. Yo lo sacaba en brazos todos los días. Lo llevaba al parque. Tenía un parque al frente. Le apretaba su guatita para que hiciera pipí. Me sentaba con él una, dos horas. Le decía: ‘Duque, camina, por favor"”, contó.

Según explicó el periodista, en Semana Santa no había clínicas abiertas con especialistas disponibles para atender a su mascota inmediatamente. “Yo salía a las tres, cuatro de la mañana buscando una clínica de urgencia para que le pusieran tramadol, algún analgésico fuerte, mientras llegaba el lunes para poder llevarlo a un oncólogo o a un traumatológico”, explicó.

“Yo veía que el perro se iba. No entendía dentro de mi cabeza cómo estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Porque estaban pasando horas. Eran horas”, añadió.

Para el lunes, Neme asegura que el tumor estaba bastante avanzado y tras hacerle algunos exámenes finalmente falleció el miércoles de esa misma semana, mientras él trabajaba.

“Estábamos en un debate sobre el alcalde Jadue. Nunca me voy a olvidar.

‘¿Y a mí qué?’ Yo digo, ‘no, yo tengo que ir a ver al perro’. Me paré y me fui. Llegué 20 minutos después a la clínica veterinaria. Él estaba tranquilo.

Nos miramos y te juro que vi pasar todo ese periodo“, comentó.

El periodista dejó a Duque en la clínica mientras le hacían análisis y tras ser enviado de vuelta a casa, falleció en el camino.

“Quedé como en shock. (…)Y con él se fueron once años de mi vida. Entonces, llego a mi casa. Y lo único constante que hay en mi vida, ya no está. Es terrible. Es desgarrador… y nunca más lo voy a volver a ver. Después me digo, ya, razona. Tenía once años. No es nada que no le haya pasado a todas las personas”, reflexionó.

Sobre su vínculo con Duque, expresó que “podían pasar algunos hombres por la cama. No voy a decir muchos, pero algunos. Pero lo único constante en mi vida y en mi cama era ese perro. Su pelo, su olor, su comportamiento, su comida, en fin”.

El periodista admitió que fue una pérdida dura en su vida y que tras cremarlo, sus cenizas permanecen en la casa de su madre, puesto que no se ha atrevido a ir a buscarlo por el momento.