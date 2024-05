Jouannet critica al gobierno: "Se ha demorado y ha presentado un mal proyecto de inteligencia"

Andrés Jouannet, diputado por el distrito 23 de la región de La Araucanía y presidente de Amarillos por Chile, conversó con Radio Bío Bío sobre la ley de inteligencia que actualmente se está discutiendo en la Camara de Diputados.

Su pasado por la gobernación de Cautín y luego la intendencia de La Araucanía han hecho del parlamentario una persona que conoce a la perfección el conflicto en la Macrozona Sur, los temas de seguridad y la importancia para el país de avanzar en inteligencia.

Para Jouannet, la propuesta del Ejecutivo es “mala” y lo que hoy se necesita son más recursos. “Proveer más recursos a la ANI, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, a todos los espacios que se está haciendo inteligencia para mejorar la inteligencia del país. Tiene que ver más con recursos que con capacidades”.

Ingreso tardío

-¿Qué le parece a usted la indicación sustitutiva ingresada por el gobierno?

Me parece mala. Respecto del denominado “nuevo proyecto ley de inteligencia”, es importante destacar que hay algunos inconvenientes y reparos. Primero técnicamente no es un nuevo proyecto sino que una indicación de otra iniciativa que está en discusión y proviene del Senado. Es original del Presidente Piñera.

-¿Qué tipo de inconvenientes tiene la indicación?

El gobierno se comprometió el año 2022, cuando yo era presidente de la comisión de Defensa, a presentar una indicación sustitutiva en los meses siguientes. Pero lo cierto es que llegó recién en enero de 2023. Se demoraron 9-10 meses en presentar una indicación sustitutiva. Estuvimos esperándolos durante todo este tiempo.

-¿Cuánto dificulta la labor de ustedes como parlamentarios que el gobierno ingrese una indicación sustitutiva y no un proyecto nuevo?

Dificulta mucho porque el gobierno nos tuvo durante todo el 2022 parados sin poder tramitar otro proyecto porque estábamos a la espera de este. Se demoraron 10 meses en presentar la indicación nueva al proyecto del Presidente Piñera.

Zar de inteligencia

-En enero cuando la ingresaron ¿Qué les pareció?

Cuando lo presentaron, invitamos a expertos y ellos dijeron que era muy malo. No nosotros. Ahí el gobierno retira ese proyecto y luego, hace un par de meses atrás, ingresa uno nuevo pero con sólo 2 artículos. Recién el lunes antepasado, en el contexto de la muerte de los tres carabineros, ingresan el proyecto total pero con una serie de problemas.

-¿Cuál es para usted el principal problema?

El primer problema que tiene es que presentan a un “zar” de la inteligencia. Lo cierto es que le llaman Secretario Ejecutivo pero es lo mismo.

-¿Qué tiene de malo?

Nos parece que no es el minuto para crear más burocracia administrativa en una persona que además concentre toda la inteligencia del país. (…) ¿Qué pasa con su nombramiento? Dicen que va a ser el Presidente de la República entonces el parlamento no va a tener nada que decir. No tiene tampoco ningún segundo a bordo. Y ¿qué pasa cuando venga otro gobierno? Tiene una prohibición de 6 meses para ser candidato, esta persona no debería ser candidato. Debería quedarse en el servicio porque es mucha la información que tiene.

Centro de Fusión

-Si se cambia la forma en que es electa y las prohibiciones posteriores ¿estaría bien?

Está mal pensado. Tiene otro problema que es el centro de fusión. Técnicamente en la inteligencia comparada es una instancia de rango menor y lo que se realiza es compilar la información. Sin, además, interpretarla, sin establecer obligatoriedad en la entrega de información, comparte otros componentes del sistema de inteligencia.

-¿Tiene más problemas?

Tiene demasiadas fisuras el proyecto. Cuando uno está discutiendo una cuestión tan central que tiene que ver con la inteligencia que además se van a meter con la inteligencia de los militares. Nosotros tenemos agentes encubiertos hoy día y la verdad es que es muy frágil lo que nos están presentando y yo diría muy amateur.

-La idea del centro de fusión es que las diferentes instituciones de inteligencia del país compartan la información ¿Cómo la ley de inteligencia va a asegurar que entreguen la información? ¿Cree posible que por ejemplo inteligencia de las Fuerzas Armadas entregue todos sus datos?

Si es que finalmente se instruye a las Fuerzas Armadas que entreguen información puede ser. El problema es que esa información se puede filtrar y si uno piensa que uno puede tener agentes encubiertos fuera del país, como puede ocurrir y que es parte de nuestra inteligencia, la pregunta es si esas personas van a tener la garantía de su seguridad personal. Yo creo que no.

-¿Lo complejo es que esto genere filtración de información?

Eso, y que además, creo que como el centro de fusión tiene la garantía de interpretar, nadie nos garantiza que la interpretación sea correcta. Que sea más concentrada en una persona. Y que por otro lado, es mucho el riesgo, mucha burocracia, se crea además la escuela de inteligencia. El proyecto es una melcocha, tiene muchas fisuras y no se explica bien.

-A usted ¿Qué es lo que más le preocupa?

Como nosotros les garantizamos a las Fuerzas Armadas que la información de inteligencia que ellos tienen no se va a filtrar. Este centro donde se va a consolidar toda la información, que se supone que va a ser un ente coordinador, la verdad es que cuando uno lee el proyecto no está tan claro. Al no tener esa claridad nos estamos arriesgando a aprobar un proyecto de inteligencia que finalmente va a ser peor que la enfermedad.

Solicitudes al Ejecutivo

-¿Qué le han pedido al gobierno?

Le hemos pedido al gobierno que presente algo mejor. Pero el gobierno se ha demorado finalmente dos años y ha presentado el mismo proyecto, maquillado y con una serie de fisuras.

-¿Qué es lo que Chile necesita hoy?

Hoy día lo que necesitamos es fortalecer la ANI. Hoy, para resolver los problemas de inteligencia, se necesitan recursos. Si tuviéramos más recursos en la ANI, en las fiscalías para poder trabajar con la inteligencia que hay tanto en Carabineros como en Investigaciones, tendríamos resuelto muchos problemas.

-Entonces ¿Hay que fortalecer el sistema actual?

Si nosotros fortaleceremos la inteligencia actual, con recursos fundamentalmente, con agentes en cubierto que son profesionales, podríamos resolver problemas y no inventar la rueda con este proyecto.

-Lo ingresado por el gobierno es ¿más burocracia y no una solución concreta ?

Este es un proyecto malo y partió mal. Porque si retiraron el primer proyecto es porque el gobierno reconoce que era malo. Entonces la construcción es muy amateur.

-¿Qué haría usted?

Proveer más recursos a la ANI, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, a todos los espacios que se está haciendo inteligencia para mejorar la inteligencia del país. Tiene que ver más con recursos que con capacidades.

-Se dice también que esta nueva institucionalidad va a depender del Ministerio del Interior y no del de Seguridad, cuando este se apruebe. ¿Qué le parece usted que el Ministerio de Seguridad no tenga un rol importante?

Eso es lo raro y demuestra que hay una improvisación. ¿Qué es lo que va a pasar? Si llegara a aprobarse va a tener que terminar en el Ministerio de Seguridad. Eso debiera decir el proyecto. Este zar y esta orgánica nueva debería estar en el Ministerio de Seguridad Ciudadana.

-Se propone la creación de la Escuela Nacional de Inteligencia pero no se detalla como. ¿Qué le parece?

Podría ser, tener una escuela. Pero ¿a quién va a nutrir esa escuela? ¿A la ANI? ¿Van a ser funcionarios de este “zar”? Este es el problema del proyecto. Tiene ideas tipo Netflix. ¿Cuál es el modelo? ¿El norteamericano, el alemán? Dicen que es el español, alemán, norteamericano. Pero la verdad uno no entiende mucho.

-Pero ¿que hay que hacer para mejorar la inteligencia en Chile?

Lo que tiene que hacerse es alojarse la inteligencia en las policías. Perfeccionar ahí y hacer una escuela de inteligencia porque son personas que están formadas para la seguridad y naturalmente tienen que especializarse en inteligencia. Pero ¿crear una escuela nueva, con personas nuevas? No inventemos, si para eso tenemos la Policía de Investigaciones y Carabineros. Es ahí donde tenemos que trabajar para que ellos se formen de mejor forma en inteligencia.

Discusión actual

-¿Cómo ha sido la relación con el gobierno en la discusión actual?

Este es un mal gobierno. Así lo han demostrado y tienen una crisis en materia de seguridad. Este es un gobierno que tiene una catástrofe en materia de seguridad y no sale nadie. En cualquier gobierno serio, con la magnitud de los problemas que hay en seguridad a lo menos ya hubiera caído el subsecretario. Aquí nadie se hace responsable. Dos años han pasado para que nos presente esto, el primer proyecto lo retiraron por malo y este va a caer por malo. Quieren que vaya a mixta, quieren sacar algo a mata de caballos para decir “check, hemos sacado la ley de inteligencia”.

-Para avanzar en inteligencia ¿Es mejor aprobar o rechazar la indicación sustitutiva del gobierno?

Yo la voy a rechazar. (…) No estoy dispuesto a que se apruebe un proyecto que está mal concebido, y desde el punto de vista de la filosofía de la inteligencia, no tiene ningún sentido. Tendrá que ser un futuro gobierno que tome esto en serio porque a este gobierno ya se le pasó la hora respecto de presentar un buen proyecto de inteligencia.

-¿Cree usted que si esta indicación sustitutiva la hubieran presentado hace dos años se podría haber podido crear esta nueva institucionalidad?

Si estoy de acuerdo. Si hace dos años nos hubieran presentado un buen proyecto, hubiéramos tenido dos años de discusión o por lo menos un año de buena discusión para haber aprobado hace un año atrás el proyecto. Pero es el propio gobierno el que se ha demorado y ha presentado un mal proyecto de inteligencia. Si hoy día no se ha aprobado el proyecto de inteligencia es porque el gobierno ha presentado dos malos proyectos.

-¿La responsabilidad de que la ley de inteligencia no avance es del Ejecutivo?

Lamento que el gobierno trate de responsabilizarnos a nosotros por la tramitación de este proyecto. El gobierno se demoró en presentar la primera indicación. Para hacerlo había que tener unanimidad en toda la comisión, y logré esa unanimidad cuando era presidente de la comisión de Defensa. Desde el Partido Comunista al Republicano. Se abrió el proyecto y pudieron meter la indicación. Sin embargo el gobierno se demoró casi un año en presentar el primer proyecto y luego se ha demorado otros 6 meses en presentar el proyecto. Por eso hoy día estamos en la situación que estamos.