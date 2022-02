Si te gustó o estás interesado en ver la serie de Netflix, ‘El estafador de Tinder‘, puede ser la historia de Anna Delvey, una joven que engañó a la alta sociedad de Nueva York acapare tu atención.

Inventando a Anna (Inventing Anna), es protagonizada por la actriz estadounidense Julia Garner y puede verse desde el pasado viernes en la plataforma de streaming.

¿Quién es Anna Delvey o Anna Sorokin?

En mayo de 2018, Jessica Pressler hizo conocida la historia de Anna Sorokin, auto apodada Anna Delvey en la revista New York Magazine con el artículo ‘Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It‘ (Tal vez tenía tanto dinero que simplemente le perdió la pista).

Soroki nació en Rusia, hija de un padre conductor y una madre asesora de hogar, se mudó a los 16 años a Alemania, junto a su familia.

Tras iniciar sus estudios en en la escuela de arte y diseño Central Saint Martin en Londres en 2011, se mudó a París, donde ejerció como pasante en la revista Purple.

En ese contexto, tras viajar a Nueva York, adoptó el nombre y personaje que le serviría para estafar a … Se trata de Anna Delvey, una heredera millonaria alemana con una fortuna de más de 60 millones de dólares.

Una estafa llevada a Netflix

Según la historia de la revista neoyorkina, la mujer comenzó a concurrir a centros nocturnos y eventos donde intentó convencer a personas adineradas de su historia falsa.

No contenta con ello, logró hacer que varios financiaran un supuesto proyecto que ella no podía pagar, debido a que aún no heredaba la fortuna. Soroki falsificó documentos con los que estafó a entidades bancarias y consiguió que sus conocidos le dieran dinero para crear un club exclusivo de arte contemporáneo que llamaría Fundación Anna Delvey (ADF).

Tras ser sorprendida de sus actos, fue arrestada en Estados Unidos en 2017 y condenada a casi 12 años de cárcel por estafa. Sin embargo, en 2021 logró la libertad condicional, pero fue encarcelada nuevamente a la espera de ser deportada.

Mientras estaba presa recibió casi 350 mil dólares (más de $280 millones) por parte de Netflix para llevar su historia a la pantalla.

La suma de dinero recibido servirá para indemnizar a los afectados, según la ley “Son of Sam” (Hijo de Sam), por la que una persona condenada no puede beneficiarse de su delito.

Mira aquí el tráiler de ‘Inventando a Anna’: