Dentro de las últimas semanas, una de las películas más vistas y comentadas por los amantes del cine ha sido “Encanto”, el más reciente filme de Disney.

La historia está centrada en ‘Maribel Madrigal’, una joven colombiana que se convierte en la última esperanza para su familia tras descubrir que la magia que rodea a Encanto, un lugar encantado que bendice a los niños con dones únicos, se encuentra en serio peligro.

Otro de los personajes que resalta es ‘Bruno’, tío de ‘Maribel’ que se encuentra desaparecido y quien se convierte en un rol tan emblemático como clave dentro de la trama.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que Disney pone dentro de sus películas a una figura con este nombre. Y es que, de acuerdo a ciertas teorías que circulan por la web, su significado podría ser mucho más impensado del que se cree.

Pero primero, hagamos un breve repaso por los “Brunos” de Disney.

Bruno en “La Cenicienta” (1950)

La recordada película de 1950 cuenta la historia de una hermosa joven que vive con su madrastra y las dos hijas de ésta, siendo destinada a las más molestas tareas de casa. Pero un día todo cambia con la llegada de un príncipe.

Precisamente, en esta cinta habrían hecho su debut los personajes de Bruno.

En específico, en el antiguo filme este personaje destacó como la mascota fiel de Cenicienta, un cachorro que siempre está a su lado y que, tras el hechizo de la hada madrina, obtiene habilidades y cuerpo de ser humano.

Bruno Madrigal en “Encanto” (2021)

Tal como te adelantamos, Bruno es el personaje más misterioso de la cinta centrada en el pueblo mágico de Colombia.

En un inicio no se conoce mucha información sobre él y, lo cierto, es que la familia prefiere no recordarlo. Durante gran parte del filme, reniegan de su existencia e incluso afirman que “no se habla de Bruno”… una especie de Lord Voldemort moderno.

Pero, a medida que avanza la trama, se puede ver un giro en la historia de este personaje, cuyo don es ser capaz de ver el futuro.

Cabe destacar, que la popularidad de ‘Bruno’ incluso traspasó la pantalla: la canción ‘No se habla de Bruno’ se convirtió en la más exitosa de una película animada de Disney en 26 años, superando a ‘Let It Go’ de “Frozen” y a ‘A Whole New World’ de “Aladdin”. Incluso, hace días alcanzó el número 1 del ranking Billboard.

A continuación, te dejamos con la popular canción de “Encanto”.

“Silenzio Bruno” en Luca (2021)

Esta aclamada producción de Disney Pixar se centra en la vida de ‘Luca’ y ‘Alberto’, dos niños que disfrutan del verano en un hermoso pueblo de la riviera italiana, mientras intentan ocultar su gran secreto: ambos son monstruos marinos que se convierten en humanos cuando están secos.

En la cinta, una de las expresiones que tomó gran protagonismo fue “¡Silenzio Bruno!”, el nombre que ‘Alberto’ le da a esa voz en su mente que le dice que no es capaz de hacer algo, y que su amigo ‘Luca’ también hizo suya.

De acuerdo a Enrico Casarosa, director del filme, no existe una razón en particular por la que nombraron a esa vocecita como Bruno. Simplemente, sonaba bien, parecía bastante italiana y a todo el equipo creativo de la cinta les pareció genial, según consignó el medio MSN.

No obstante, los fans de Disney (y sus teorías) creen que hay un fondo mucho más enigmático detrás de estas declaraciones.

La teoría en torno a ‘Bruno’

Tras el estreno de “Encanto”, el popular canal de YouTube SuperCarlinBrothers lanzó una teoría que dejó a miles con la boca abierta.

De acuerdo a los hermanos Jonathan y Ben Carlin, autoproclamados como “Teóricos de Pixar”, ‘Alberto’ de “Luca” sería nada más ni nada menos que el hijo ilegítimo de ‘Bruno’ de “Encanto”. El italiano habría sido engendrado por el tío de ‘Maribel’ durante la década en que supuestamente desapareció, dejando que ‘Casita’ y las ratas lo cubrieran.

“¡¿Qué?!”, se preguntarán muchos, pero lo cierto es que el dúo tiene algunos argumentos potentes. Dentro de estos, los siguientes:

– “Alberto, no puedes”; “Alberto, vas a morir”; “Alberto, no te eches eso a la boca”, son todas frases dichas por el personaje en “Luca” y que un padre diría a su hijo. – Dentro de la trama, se revela que Alberto fue abandonado por su padre, lo que calzaría con el “regreso” que tuvo ‘Bruno’ en “Encanto” para ayudar a su sobrina a salvar la magia. – El hecho de que ‘Bruno’ viera el futuro, le permitió sentir cierta paz al saber que ‘Alberto’ terminaría siendo cuidado por ‘Massimo’. – Tanto ‘Alberto’ como ‘Bruno’ usan hamacas para dormir.

¿Qué te parece esta teoría de los fans de Disney Pixar? ¿Tienes otros datos que puedan respaldarla o confrontarla?