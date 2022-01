A fines de diciembre se estrenó en Netflix la película Don’t Look Up (No mires arriba) que está protagonizada por un elenco lleno de estrellas como Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett y Ariana Grande; y que ha mantenido en las más vistas de la plataforma.

Sin embargo, una curiosa escena llamó la atención de un usuario de redes sociales. La persona, identificada como Ben Köhler, publicó un video en Tik Tok evidenciando el “error” en la cinta.

Se trata de un pequeño clip que dura apenas una milésima de segundo, en 1:28:10 de la película, donde se muestra a parte del equipo de rodaje luciendo mascarillas blancas.

El video, publicado el 26 de diciembre, ya cuenta con más de 3.6 millones de visitas y miles de comentarios.

Pero ¿Qué pasó en realidad?… todo se trata de una echo intencional que el director de la película, Adam McKay, incluyó dado el contexto en que se rodó la cinta.

“¡Buen ojo! Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación”, escribió McKay en su cuenta de Twitter.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V

— Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021