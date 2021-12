"Definitivamente el guionista de Don't Look Up (#NoMirenArriba) es el mismo guionista de Chile", fue una de las muchas bromas.

El pasado viernes 24 de diciembre, Netflix estrenó la película “Don’t look up” (en español “No mires hacia arriba”), su primera colaboración Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Definida como una sátira apocalíptica, la historia gira alrededor de un meteorito que caerá a 100 km al oeste de Chile, en el océano Pacífico, que destruirá la vida humana.

Pero esa no es la única referencia al país. A lo largo de la película hay más, incluyendo una broma sobre el gobierno y los chilenos, que en la ficción, serían los primeros afectados con el asteroide.

Los personajes principales son el Dr. Randall Mindy, astrónomo y profesor de la Universidad de Míchigan (DiCaprio); Kate Dibiasky, astrónoma y estudiante de doctorado bajo la dirección de Mindy (Lawrence) y Janie Orlean, la presidente de EE.UU (Meryl Streep).

La historia inicia cuando en una revisión de rutina, Kate descubre que viene un meteorito directo a la Tierra, y que según cálculos llegará aproximadamente en 6 meses y extinguirá la humanidad.

La primera referencia a Chile aparece cuando precisamente Kate explica a la presidenta de EEUU que “caerá en el océano Pacífico 100km al oeste de la costa de Chile”.

La segunda mención se da más tarde, cuando Yule (Timothee Chalamet) afirma que el gobierno chileno aceptó dinero para que un tsunami llegue a las costas nacionales.

La última referencia, en tanto, viene de la mano de un político: “Quieren que millones de chilenos ilegales crucen la frontera”, sentencia.

La ola de memes inundó de inmediato las redes sociales, encabezando las tendencias en Twitter y siendo destacado por diversos medios internacionales… incluso el mismo Netflix trolleó al país.

Mira aquí las mejores bromas

El meteorito de la peli "Dont Look Up" no podia caer en otro lado q no fuera frente a Chile… pais meao pic.twitter.com/XoenTsZcvO — Leonardo Quezada (@hlquezadas) December 24, 2021

Definitivamente el guionista de #DontLookUp #NoMirenArriba es el mismo guionista de Chile 🤣👏 — Ganamos y es hermoso 🇨🇱🌳 (@irmamaktub) December 26, 2021

Algo que en Chile no estaria alejado de la realidad #DontLookUp pic.twitter.com/UnqG9qD8q3 — Danilo lueiza (@beetbusterr) December 25, 2021

Dont look up está basada en Chile, cada vez lo creo más. — Óliver Arancibia 🌳 #BoricPresidente (@opolipiveper_) December 29, 2021

Muy buena Dont look up.

Como siempre Chile queda como el forro 😎 jajajaj (Muerte a las kardashians) pic.twitter.com/azzwXjfyRH — Felipes (@fentralac) December 27, 2021

Yo cada vez que en Don't look up nombran a Chile: pic.twitter.com/fh6ztApr2M — Abby Amalia (@Abbyamal1a) December 25, 2021

Cuando ves Don't look up y el cometa cae en Chile en el Oceano Pacifico a la altura de #Talca… 'No mires hacia arriba'#DontLookUp#NoMiresArriba pic.twitter.com/PjcnQ4cz3n — Seba Yevenes (@SebaYevenes) December 26, 2021

Estoy viendo Don't Look up, (la última de Di Caprio, only in @NetflixLAT 😉) esa obsesión que tienen los gringos con los desastres naturales y/o apocalípticos con Chile. Ajajjajaja #DontLookUp pic.twitter.com/KZrKkxIlmI — Androide Paranoico. (@pittchero) December 26, 2021