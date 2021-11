El spin off de Sex and the City, And Just Like That, lanzó este viernes su primer teaser oficial y reveló su esperada fecha de estreno.

La producción llegará a HBO Max el próximo 9 de diciembre, con dos episodios de estreno, seguidos por otros ocho capítulos que se irán lanzando cada jueves.

De acuerdo a su sinopsis, la nueva serie del productor ejecutivo Michael Patrick King, nos llevará de vuelta a las vidas de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), quienes equilibran su amistad a los 50 años y los propios desafíos de sus vidas.

Además de parte del elenco original, el elenco también incluye a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, así como Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, y Evan Handler.

La serie fue creada por Darren Star y está basada en el libro “Sex and the City” de Candace Bushnell. Los productores ejecutivos son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King.

Recordemos que Sex and the city llegó a su fin con la temporada 6, en 2004, tras lo cual llegaron dos películas de la historia, la última estrenada en 2010.