En medio del boom de la tercera temporada de You, la serie original de Netflix, la cantante Cardi B dio a conocer que tiene un nuevo fan, y su nombre es Joe Goldberg.

A través de Twitter, la rapera tras I Like It compartió una carta que llegó hasta su hogar firmada por el personaje principal de la serie sobre el acosador más popular del momento.

“¿Cómo es que Joe conoce mi dirección?”, escribió la artista en sus redes sociales junto a una fotografía de la carta.

How Joe found my new house adress ?😳😳 pic.twitter.com/1FFy43tvWv — iamcardib (@iamcardib) November 5, 2021

“Hola, tú… Mi acecho y mi matanza pueden convertirme en un fenómeno certificado, siete días a la semana, pero también me llevó hasta… ti”, comenzó la nota, que tomó parte de la canción WAP de la cantante.

“Eres significativa. Sustantiva. Simplemente me gustas. Eres auténtica y con matices… tal como lo eres con tu música. Me mantienes alerta. No te pueden enjaular, y es refrescante”, continúa la nota.

Además de la nota, Cardi B recibió un sombrero con las palabras “Hola, tú…”.

A su vez, el intérprete del protagonista de la ficción, Penn Badgley y la voz de Please Me intercambiaron sus fotografías en la plataforma.

Esto debido a que el actor y la rapera han ido desarrollando una relación amistosa en redes sociales. Todo a raíz de un video de Badgley, donde elogió la relación que la cantante desarrolla con sus fanáticos a través de interntet.

“¡¡¡ÉL ME CONOCE!!!”, twitteó Cardi B entonces junto al video. “Es como si fuera famosa-famosa”, añadió emocionada.