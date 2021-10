HBO anunció este martes que el estreno de la serie And Just Like That, el reboot de Sex And The City, tiene su estreno programado para diciembre en HBO Max.

La organización, no obstante, no informó un día concreto.

La producción, que por estos días se está filmando en Nueva York, será nuevamente encabezada por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw).

También estarán Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York). No obstante, en esta nueva parte no participará la actriz Kim Cattrall (Samantha Jones).

Previamente, a través de un comunicado, desde HBO Max revelaron que se suman al elenco Cathy Ang como Lily Goldenblatt, Niall Cunningham como Braddy Hobbes, Alexa Swinton como Rose Goldenblatt y Cree Cicchino como la novia de Brady, Luisa Torres.

Este nuevo capítulo de Sex and the city sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 años hasta la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

El reparto previamente anunciado incluye a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

La serie fue creada por Darren Star y está basada en el libro “Sex and the City” de Candace Bushnell. Los productores ejecutivos son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King.