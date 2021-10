Pocos sospecharon que El Juego del Calamar se convertiría en la serie más exitosa de la historia de Netflix.

Y es que este thriller surcoreano logró cautivar al mundo con una trama bien escrita y un final intrigante, pero que pudo ser predicho desde el principio.

De hecho, no muchos notaron un detalle en el primer episodio, que unidos a otras pequeñas pistas, dejaban en claro quién era el verdadero villano de la historia.

Atención: a continuación contaremos detalles de los episodios finales de la trama, si no viste la serie o no quieres saber, te recomendamos no seguir leyendo.

En el último episodio nos enteramos que el verdadero Líder y el creador de los mortales juegos, era nada menos el jugador 1, Oh Il-nam, un amable anciano con un tumor cerebral que siempre lograba salvarse de una u otra forma.

A lo largo de la serie hubo varias pistas que apuntaban a él, aunque honestamente prácticamente nadie sospechó.

Quizás la más clara de ellas fue dio el primer juego Luz Roja, Luz Verde. En este la muñeca gigante que tenía un sensor de movimiento, no marcó al anciano en ningún momento.

Tampoco lo hizo con la mujer que Oh Il-nam tenía a su lado, pues si le hubiesen disparado, él podría haber resultado herido también.

Otra gran pista fue que su discurso detuvo la violenta pelea entre los jugadores, orquestada por los productores del juego.

En el episodio 3, donde los concursantes son incitados a enfrentarse a muerte entre ellos, el anciano desaparece de escena y reaparece hablando a los encargados del juego y pidiendo que intervinieran, lo que efectivamente ocurrió.

La siguiente pista pasó tan rápido que si pestañeabas perdías. Cuando el policía infiltrado en los juegos, Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), encontró los archivos de los participantes, este partía con el concursante n°2, dejando fuera al anciano.

Claramente su información no se encontraba en aquellos archivos debido a que no era necesaria pues no era un jugador real, además de peligroso en caso que alguien encuentre el archivo.

¿Te habías dado cuenta de todos estos detalles?