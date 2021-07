La serie de Marvel, Wandavision, y sus protagonistas, los actores Elizabeth Olsen y Paul Bettany, han logrado nominaciones a los premios Emmy de este año, cuyos ganadores serán anunciados en una ceremonia en septiembre.

Recordemos que esta producción se emitió por el streaming Disney+ a inicios de año y tuvo un gran éxito de audiencia. La actuación de Olsen y el original formato de narración de la historia fueron dos de los puntos más destacados.

En esta 73a edición, Wandavision competirá en la categoría de mejor miniserie, galardón al que también aspiran I May Destroy You, The Queen’s Gambit, Mare of Easttown y The Underground Railroad.

Elizabeth Olsen irá por mejor actriz protagonista de una miniserie o película de televisión, junto a Cynthia Erivo, Michaela Coel, Kate Winslet y Anya Taylor-Joy.

En tanto, Paul Bettany compite como mejor actor protagonista de una miniserie o película de televisión, junto a Hugh Grant, Ewan McGregor, Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr.

Esta es la primera serie de televisión live action que Marvel Studios ha realizado, por lo que se trata de las primeras nominaciones del estudio y su Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés) a los premios Emmy.

También es la primera nominación a los Emmy para Elizabeth Olsen y Paul Bettany.