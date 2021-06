La segunda temporada de Luis Miguel, la serie llegó a su fin hace algunas semanas, sin embargo, una nueva polémica surgió hace algunos días.

Resulta que el actor español Martín Bello acusó al protagonista de la serie, Diego Boneta, de haberlo dejado con lesiones tras una violenta escena.

Según Bello, quien dio vida a “Tito” -el tío de Luis Miguel-, el showrunner de la serie pidió que se aumentara la intensidad en una pelea entre los personaje, la que terminó enviando al español al hospital.

“Fue durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, explicó Bello a TvyNovelas.

El intérprete aseguró que una de las primeras cosas que hizo Boneta, fue romperle una “cadena que me regaló mi mamá, que había fallecido meses antes de empezar a rodar la primera temporada”. “Ahí vi que la cosa iba fea. Se hicieron más tomas y cada vez más intensas”, siguió.

“Cuando terminé la escena me fui a mi cámper, y al quitarme la ropa me vi los moretones. Fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que había pasado”, añadió.

“Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso; lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso”, sentenció.

La primera versión de la escena

Más tarde, en conversación con el canal El Trece de Argentina, el actor añadió que “la escena se propuso de una forma más calma, más visual y no tan física. De repente vino el showrunner de la serie y dijo que lo podemos hacer de otra forma, sin avisarme y sin dar consentimiento para hacer una escena de estas características“.

Si bien, Netflix pagó parte de los gastos médicos en México, Bello afirmó que estos no siguieron a su regreso a España, a pesar que debió volver a buscar atención. “Tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”, dijo.

Bello, quien ha dado vida a Tito desde la primera temporada, tuvo una acotada participación en el segundo ciclo. “Aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo continuaba en el proyecto”, aseveró.

Debido a todo lo ocurrido, el actor está pensando en tomar acciones legales. “Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada, y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”, aseguró.

El intérprete afirmó que quiere que “que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir”.

“Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. ¿Qué pasa si esto ocurre con una chica, o con un chavito? Yo me siento muy afectado psicológicamente, y Netflix de México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España”, sentenció.