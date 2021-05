El próximo 28 de mayo, Disney+ estrenará Launchpad, una colección de series de cortos que llega para demostrar la apertura de la empresa a nuevas generaciones, nuevos creadores y a temas más inclusivos.

Para crear Launchpad se seleccionaron seis cineastas de entornos subrepresentados entre más de 1.100 solicitantes de todo Estados Unidos, quienes pudiesen diversificar los tipos de historias que se muestran no sólo en Disney sino que también en el resto de la industria del espectáculo, y que previamente no habían tenido un espacio suficiente.

Según explicaron desde Disney, cada cineasta trabajó con mentores ejecutivos de las distintas unidades de marcas de estudio, incluida la producción de películas de Walt Disney Studios, Walt Disney Animation Studios, Disney +, Lucasfilm, Marvel Studios y Pixar.

Uno de los cortos presente en la colección es American Eid, escrito y dirigido por Aqsa Altaf, que aborda el respeto a la identidad cultural en un país diferente.

El filme sigue la historia de una inmigrante paquistaní musulmana, que debe ir a la escuela en el Aíd al Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno​), una festividad religiosa de la tradición islámica. Ella no sólo extraña su hogar, sino que también busca la forma de honrar la fecha a su manera.

“Ha sido un honor y una alegría participar en el programa Launchpad con nuestro inspirador grupo de directores y el equipo comprometido que los rodea. Launchpad sirve como un ejemplo del poder de la narración inclusiva y refuerza la importancia fundamental de diversas voces cuyas historias deben ser vistas y apoyadas”, explicó Vanessa Morrison, presidenta de Streaming en Walt Disney Studios Motion Picture Production, y productora de American Eid.

Otro de los cortos que debutará en la colección es The Little Prince(ss), escrito y dirigido por Moxie Peng.

El filme narra la historia de Gabriel, un niño chino de 7 años que ama el ballet y que entabla amistad con otro pequeño chino cuyo padre rechaza su lazo cuando “sospecha del comportamiento femenino”.

“Launchpad fue realmente una experiencia increíble y, como mentor, me siento muy afortunada de haber sido parte de algo que parece que en realidad hay un cambio en la cultura y la perspectiva de esta empresa… Aprendí que es posible ir más allá del diálogo y ser parte del movimiento que intenta llevar a nuestra empresa en una mejor dirección”, afirmó Karen Chau, directora de desarrollo de Televisión de Disney.

A estas dos historias, también se suma la de Dinner is Served, sobre un alumno chino que estudia en un internado de élite de EE.UU. que se presenta para ocupar un puesto de liderazgo que ningún otro estudiante extranjero ha solicitado.

También se encuentra Growing Fangs, que ilustra la vida de Val, una adolescente mexicano-estadounidense que es mitad humana/mitad vampira, y que se ha visto obligada a mantener su identidad en secreto para ambos mundos.

En The last of chupacabras, una solitaria joven mexicano-estadounidense lucha por conservar sus tradiciones, y sin saberlo invoca a una criatura oscura y antigua para que la proteja.

Más allá de princesas

Con Launchpad Disney demuestra que pretende seguir abriéndose a temas inclusivos, dando un giro a su clásicas historias, donde también buscan empoderar a niños.

De hecho, hace algunas semanas lanzaron también “Tiempo de celebrar”, una campaña global de Disney Princesas que, a lo largo de todo el año, invita a las audiencias de Latinoamérica a conectar con las historias de las Princesas de Disney, celebrando valores como la bondad, la valentía, la actitud y la resiliencia, y descubriendo a través de ellas sus fortalezas únicas para perseguir sus sueños y actuar positivamente en sus vidas y sus entornos.

Además de lanzar una canción original y nuevos contenidos alusivos en las múltiples plataformas de Disney, el espíritu de la campaña en la región también se ve reflejado en tres jóvenes de Brasil, México y Colombia que, a través de sus historias reales, diversas e inclusivas, de coraje, superación y solidaridad, inspiran a sus comunidades y, como las Princesas de Disney, ponen estos atributos en acción para hacer un mundo mejor.

A lo largo del 2021, la campaña contará con contenidos exclusivos asociados a las historias de las Princesas de Disney más queridas de todos los tiempos, como Ariel, Jasmín, Pocahontas, Mulán, Cenicienta, Mérida, entre otras y también las reinas Elsa y Anna.