Este martes se estrenó en la plataforma de streaming Disney+ la nueva serie original y canon de Star Wars, The Bad Batch, que es animada y una secuela directa de la séptima temporada de The Clone Wars, que terminó hace pocos meses.

Si bien los nuevos episodios se liberarán semanalmente los viernes, esta vez se hizo una excepción para que su lanzamiento coincidiera con el Día de Star Wars el 4 de mayo, más conocido como “May the 4th Be With You”, que en inglés es un juego de palabras que se puede traducir como “que la Fuerza te acompañe”.

The Bad Batch fue creada por Dave Filoni, también showrunner de otras series de este universo, como Rebels, y productor ejecutivo de The Mandalorian, etc.

La historia sigue a la Fuerza Clon 99, un equipo de 5 clones también conocido como “El Lote Malo” que, debido a defectos genéticos, tienen habilidades superiores en cuando a inteligencia y/o capacidad física.

La acción se ubica justo después de que el emperador Palpatine diera la Orden 66, en que los clones, que están programados para seguir órdenes sin cuestionarlas, asesinaron a todos los jedis… algo que no afecta a la mayoría del Lote Malo, pues ellos no están condicionados de esa forma y cuentan con libre albedrío.

En los episodios también se podrá ver a otros personajes ya conocidos de la saga, como el Capitán Rex y el rebelde Saw Gerrera.

BioBioChile fue invitado a la conferencia de prensa online realizada hace unos días para el lanzamiento de The Bad Batch, en la cual expusieron Dee Bradley Baker (actor que da la voz en inglés a los clones), Jennifer Corbett (guionista jefa y productora ejecutiva) y Brad Rau (supervisor de dirección y productor ejecutivo).

Allí, los profesionales del entretenimiento relataron pormenores de la creación de la serie y qué podemos esperar. Acá seleccionamos las razones principales, que ellos enumeraron, por las cuales deberías ver The Bad Batch.

1- Responde la pregunta: ¿qué pasó con los clones cuando se acabó la guerra?

La principal pregunta que busca responder esta nueva serie es una que muchos se han realizado a través de los años, expresó Jennifer Corbett: “Está The Clone Wars, donde los clones hacen lo que se supone que deben hacer y para lo que fueron creados. Y la nueva pregunta fue, ¿qué pasa después de que la guerra se acaba? ¿Qué le pasa a estos clones, que sólo saben ser soldados?“.

“Especialmente para El Lote Malo, quienes hacían las cosas diferente durante la República, y ver cómo encajan cuando pasa a ser el Imperio Galáctico, porque obviamente son regímenes completamente distintos”, añadió, apuntando que “fue interesante hablar sobre cómo fue la transición”.

2- Similitud con The Mandalorian

La historia tiene un aspecto específico que recuerda a la famosa The Mandalorian, que es la relación casi paternal que se establece entre los protagonistas masculinos y una niña pequeña que también es una clon de Kamino, llamada Omega.

Dee Bradley Baker indicó al respecto que “es una relación fascinante que se desarrolla porque el equipo -el Lote Malo- es una unidad muy cerrada y no están acostumbrados a trabajar con alguien más”.

“Es interesante para la historia tener esta relación con un personaje más joven, y ver cómo cambian y cómo se acomodan a eso, porque es una dinámica similar a la de una sobrina con un tío, o a una niña con su padre. Pero no del todo, porque Omega tiene sus propios potenciales poderes. Te conecta a la historia de una forma más personal, así que no es sólo una historia de acción”, comentó el actor.

3- Por qué eligieron a clones como protagonistas

Anteriormente, los clones han tenido papeles importantes en la historias, pero nunca habían sido los protagonistas absolutos de su propia serie.

Brad Rau dijo que los escogieron porque “es interesante lidiar con esta dinámica de familia, que la historia tenga carga emocional, le da a la acción más textura. Porque, asumámoslo, es divertido hacer explotar cosas, pero tener un contexto emocional siempre es el desafío en estas tramas”.

“Para nosotros, ayuda que son personajes con los cuales estamos familiarizados pero que, sin embargo, no sabemos mucho sobre ellos. Nos da espacio para jugar con su desarrollo”, agregó.

4- Los clones del Lote Malo son muy diferentes entre sí

Uno de los mayores desafíos para Dee Bradley Baker es que las voces entre los clones puedan diferenciarse, a la vez que sigan siendo claramente similares. No obstante, en The Bad Batch esto no es un problema porque sus integrantes no se parecen tanto entre sí.

“La Fuerza Clon 99 va un paso más allá de lo que se me pidió hacer en The Clone Wars. La parte difícil (de The Clone Wars) es que la diferencia entre los personajes (en la voz) es menor, pero tiene que ser clara y decisiva. En El Lote Malo son mucho más distintos entre ellos, lo que hace más fácil cambiar entre personaje (…) Ayuda el que sean tan diferentes en la voz y también en su personalidad”, opinó.

5- Homenaje a The Clone Wars

Como ya mencionamos, The Bad Batch es una secuela directa de The Clone Wars y eso se nota no sólo en la historia en sí, sino que también en el estilo visual de la animación: ambas producciones son muy similares estéticamente.

Brad Rau aclaró que eso es intencional: “The Bad Batch es el sucesor espiritual a The Clone Wars, así que queríamos honrar su estilo y legado (…) La forma en la que está diseñada es como Clone Wars, pero con un poco más de detalle, más enfocada”.