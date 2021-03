Los fans de Mortal Kombat tendrán que esperar un poco más de lo planeado para ver la nueva película live-action. Afortunadamente, el cambio en la programación es leve.

Según consigna el sitio especializado Variety, finalmente se decidió retrasar el estreno de la adaptación cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos.

De esta manera, la cinta verá la luz el próximo 23 de abril, es decir, una semana después de la fecha original (16 de abril).

El filme, que tendrá clasificación R para el regocijo de los amantes de los fatalities, se estrenará de manera simultánea tanto en cines como en HBO Max.

Pese a que desde Warner Bros. no han explicado la razón, esta modificación podría deberse a su intención de no hacerla competir directamente con Godzilla vs. Kong, la cual ha recaudado 121 millones de dólares en la taquilla internacional hasta la fecha.

Eso sí, esta no es la única película cuyo estreno ha sido retrasado, ya que Venom: Let There Be Cargane también ha sido reprogramada.

El lanzamiento de la cinta ha sido movido desde el 17 de septiembre al 24 del mismo mes.

Esta producción está dirigida por Andy Serkis, quien saltó a la fama luego de haber interpretado a Gollum mediante captura de movimiento en las trilogías cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

En tanto, el elenco está compuesto Tom Hardy como Eddie Brock/Venom, junto a Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott y Naomie Harris.