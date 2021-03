La cadena HBO ha informado las nuevas películas y series que estrenará en abril, tanto por sus señales de televisión pagada en Chile como por la plataforma de streaming HBO GO.

Entre las novedades destacan Twist, la primera película original de HBO Latin American Movies; la cinta animada Mortal Kombat Legends: La venganza de Scorpion; y The Nevers, la nueva serie de Joss Whedon (Liga de la justicia, 2017).

A continuación puedes ver los principales estrenos.

Estrenos

THE NEVERS | Desde el 11 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

En los últimos años del reinado de la reina Victoria, Londres registra la presencia de los Touched (Tocados): personas, en su mayoría mujeres, que de repente manifiestan habilidades inusuales, algunas encantadoras, otras muy perturbadoras.

Entre ellas están Amalia True (Laura Donnelly), una misteriosa e impulsiva viuda, y Penance Adair (Ann Skelly), una joven y brillante inventora. Son las líderes de ese nuevo grupo, creando una casa para los Touched, mientras enfrentan las fuerzas del… bueno, prácticamente a todas las fuerzas, haciendo espacio a aquellos para quienes la historia, como la conocemos, no tiene lugar.

El elenco cuenta además con Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost y Ben Chaplin. Está creada y tiene producción ejecutiva de Joss Whedon.

MARE OF EASTTOWN | Desde el 18 de abril a las 22:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 23:00hs. en el resto de Chile.

Kate Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local mientras que la vida se desmorona a su alrededor.

Explora el lado sombrío de una comunidad cerrada y muestra con autenticidad como las familias y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

El elenco cuenta también con Julianne Nicholson como Lori Ross, la mejor amiga de Mare desde la infancia; Jean Smart como Helen, madre de Mare; Angourie Rice como Siobhan Sheehan, la hija adolescente de Mare; Evan Peters como Colin Zabel, el detective del condado llamado para colaborar con Mare en la investigación; y más.

Creada y escrita por Brad Ingelsby, con todos sus episodios dirigidos por Craig Zobel.

TWIST | Desde el 1 de abril en HBO GO

TWIST, la primera película original de HBO LATIN AMERICA MOVIES, es una película británica de robos con altas dosis de adrenalina. Una emocionante versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twist, considerada un clásico de la literatura.

La historia reimaginada y trasladada a un mundo moderno y contemporáneo, tiene lugar en el vibrante corazón de Londres, donde un grupo de astutos jóvenes estafadores planean el robo del siglo.

TWIST reúne los elementos del clásico de Dickens, no para replicarlos sino para transformarlos en una versión propia, en la que los personajes de la historia original toman vida bajo una luz completamente diferente.

El elenco está encabezado por talentosos artistas británicos, incluyendo a Sir Michael Caine en el rol de Fagin, Lena Headey como Sikes, Rita Ora como Dodge, Franz Drameh como Batesey, Sophie Simnett como Red y la presentación de Raff Law en el papel principal de Twist. Dirigida por Martin Owen. Un filme producido por Particular Crowd.

EL DÍA DE MAÑANA | Desde el 5 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

La miniserie española El día de mañana narra la vida de Justo Gil, un hombre que llega persiguiendo sus sueños a la prometedora Barcelona de los años sesenta, junto a su madre enferma.

Sin embargo, y con la idea en mente de forjar un futuro y encontrar el éxito, su camino se cruzará con el de la joven actriz Carmen Román, con quien escribirá su historia de amor; pero también con Miguel Román, un hombre que lo involucrará en temas de espionaje y secretos que le darán el tinte a la historia.

Con perseverancia y ambición, se le abren las puertas de la dolce vita de la ciudad, así como el corazón de Carmen, pero cuando Justo pierde una inversión del tío de Carmen en un negocio fallido pone en riesgo algo más que su amor.

Atrapado en una redada policial, Justo recurre a la única forma de salvar su vida y se convierte en informante de la violenta policía secreta del gobierno.

Es una producción de Movistar+ que retrata la Barcelona de los años sesentas y setentas. La miniserie dramática está protagonizada por Oriol Pla, Aura Garrido, Jesús Carrosa y Karra Elejalde; dirigida por Mariano Barroso y escrita por Alejandro Hernández, basada en el libro homónimo de Ignacio Martínez de Pisón.

A BLACK LADY SKETCH SHOW, TEMPORADA 2 | Desde el 30 de abril a las 22:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 23:00hs. en el resto de Chile. Pre-estreno en HBO GO el 23 de abril.

Estrena su segunda temporada. Se trata de una serie de comedia original de HBO de media hora con sketches protagonizados por un elenco de cuatro mujeres afroamericanas y otras estrellas invitadas que interpretan a docenas de personajes dinámicos en una realidad mágica.

SERGIO MENDES, IN THE KEY OF JOY| 27 de abril a las 19:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Una celebración alegre y cinematográfica de este singular artista musical, Sergio Mendes, quien sigue siendo tan vital y relevante hoy como cuando irrumpió en escena con su grupo, Brasil ’66. Con un enfoque rico y de múltiples capas para la narración, el documental profundiza para revelar las fuerzas que dieron forma a su increíble recorrido.

MIDWAY: BATALLA EN EL PACÍFICO | 3 de abril a las 22:00hs.

Roland Emmerich dirige a un elenco estelar en este filme sobre una de las más épicas y decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid, Woody Harrelson y Mandy Moore.

UNO PARA TODOS | 9 de abril a las 20hs. en HBO Mundi

Un profesor redescubre la importancia de perdonar y pedir perdón al ayudar a un niño a reintegrarse en su clase después de una enfermedad. Protagonizada por David Verdaguer, Patricia Lopez Arnaiz, Ana Labordeta, Clara Segura. Dirección de David Ilundain.

MÚSICA, GLAMOUR Y FAMA (THE HIGH NOTE) | 10 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Tracee Ellis Ross y Dakota Johnson protagonizan esta historia sobre una ególatra superestrella musical y su sobrecargada asistente personal. Dirección de Nisha Ganatra.

MORTAL KOMBAT LEYENDAS: LA VENGANZA DE SCORPION (MORTAL KOMBAT LEGENDS: SCORPION’S REVENGE) | 15 de abril a las 22:00hs. en HBO Plus

Sigue a los diferentes personajes del popular videojuego mientras luchan en un combate por el destino de la Tierra: ¡Mortal Kombat! Dirección de Ethan Spaulding.

LA ISLA DE LA FANTASÍA (BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND) | 17 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Lucy Hale y Michael Peña protagonizan esta terrorífica aventura basada en la célebre serie homónima de los 70 sobre una misteriosa isla. Dirección de Jeff Wadlow.

LA GALERÍA DE LOS CORAZONES ROTOS (THE BROKEN HEARTS GALLERY) | 24 de abril a las 19:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 20:00hs. en el resto de Chile.

Tras una ruptura, una joven coleccionista decide abrir una galería para darle nuevo destino a aquellos objetos que el amor ha dejado atrás. Protagonizada por Geraldine Viswanathan y Dacre Montgomery. Dirigida por Natalie Krinsky.

PALABRAS EN LAS PAREDES (WORDS ON BATHROOM WALLS) | 24 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Charlie Plummer es Adam, un joven diagnosticado con una enfermedad mental que encuentra en el amor la fuerza para perseguir sus sueños. Dirigida por Thor Freudenthal.

NUEVOS EPISODIOS

Q: INTO THE STORM | Episodio final el 4 de abril a las 22:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 23:00hs. en el resto de Chile.

Cullen Hoback y Adam McKay presentan una serie documental de HBO que evalúa las fuerzas detrás de QAnon, el movimiento impulsado por teorías de conspiración que actualmente ha crecido en alcance y significado político. En seis episodios, la serie examina las conexiones entre QAnon y el presidente Trump, así como su influencia en la cultura y política de los Estados Unidos.

TU CASA ES MI CASA | Lunes a las 20:00hs. en HBO MUNDI

TU CASA ES MI CASA, la serie documental de 12 episodios del reconocido cantautor brasileño Paulinho Moska, recorre en cada capítulo un país de Latinoamérica y entrevista a personalidades del arte y la ciencia, a partir de las cuales luego compone canciones. América Latina es mucho más que sus tradiciones y raíces locales. En todo el continente, hay innumerables artistas, compositores, pensadores y científicos que exploran ideas nuevas y extremas. Paulinho Moska es un popular y carismático compositor brasileño que recluta estos talentos para componer canciones nuevas y emocionantes que celebran el potencial de nuestros países.

BATWOMAN | TEMPORADA 2 | Viernes a la 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Javicia Leslie interpreta a Ryan Wilder, la primera Batwoman negra en una serie o película para la televisión. El reparto también cuenta con Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang y Camrus Johnson.

En la nueva temporada de BATWOMAN, cuando Ryan Wilder descubre el Batsuit de Kate Kane, no imagina cómo su vida está a punto de cambiar. Lesbiana, audaz y extremadamente inteligente, Ryan ve al Batsuit como su oportunidad para liberarse de un pasado difícil y convertirse en poderosa.

LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER | TEMPORADA 8 | Lunes a las 22:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 23:00hs. en el resto de Chile.

Un abordaje satírico, perspicaz y con una investigación meticulosa sobre los acontecimientos actuales en los Estados Unidos y todo el mundo, presenta la perspectiva hilarante y muy necesaria de Oliver sobre temas políticos, sociales y culturales importantes del momento.

Con el país, y el mundo, afrontando la pandemia del coronavírus y el comienzo de una nueva administración en la Casa Blanca, la octava temporada del programa aclamado por la crítica promete abordar las principales noticias y también temas menos difundidos de un modo que informa y entretiene, combinando comentarios agudos, material grabado e invitados especiales.