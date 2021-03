La actriz Gwyneth Paltrow interpretó a Pepper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su sigla en inglés), comenzando con Iron Man en 2008.

Su caso es bastante particular porque ella ni siquiera sabe qué otros actores trabajan con Marvel o en qué películas ha realizado apariciones, pese a que se trata de un rol que miles de actrices desearían con ansias tener.

Una anécdota divertida ocurrió en la premiere de Avengers: Infinity War, donde Paltrow fue grabada preguntándole a Chris Pratt “¿quién es él?”.

La actriz se refería a Sebastian Stan, quien personifica al Soldado de Invierno en múltiples filmes del MCU y en la serie de Disney+ que se estrena la próxima semana, The Falcon and the Winter Soldier.

GWENYTH PALTROW REALLY ASKED HER PUBLICIST WHO SEBASTIAN STAN WAS RIGHT IN THE MIDDLE OF THE INFINITY WAR PREMIERE JDKDKSJDJD PLEASE HELP ME pic.twitter.com/VXPu93rbNp

— ahmad (@writtenbyahmad) June 7, 2019