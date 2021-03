El actor venezolano Édgar Ramírez (43) protagoniza el nuevo filme de Netflix Hoy sí, junto a la actriz estadounidense Jennifer Garner (48). La producción es estrenada este viernes 12 de marzo.

Dirigida por Miguel Arteta, la trama, según su sinopsis, cuenta la historia de Allison y Carlos, quienes tienen la sensación constante de que siempre les dicen que no a sus compañeros de trabajo y a sus hijos, por lo que deciden decir que sí a todo durante un día entero.

No obstante, esa familia bilingüe y birracial jamás se imaginó que terminaría envuelta en un torbellino de aventuras por toda Los Ángeles, en Estados Unidos, ni que la familia se uniría más que nunca. El rodaje está basado en el libro de Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld.

“Me pareció una historia hermosa. La gente habla mucho sobre las cosas atrevidas, tontas o extravagantes que se pueden hacer en un día así, pero, en realidad, solo se reduce a pasar tiempo de calidad con las personas que amas”, dijo el actor en declaraciones exclusivas enviadas a BioBioChile.

“Yo tuve días como el de ¡Hoy sí! con mi familia y mis sobrinos, y lo único que quieren es compartir un buen momento”, agregó.

Sobre su trabajo con Garner, sostuvo que “es la persona más cariñosa, amable, real y sensata del mundo. Cada vez que soy testigo de un gesto de amabilidad, me acuerdo de ella. Y es una madre tan maravillosa. Ella pone toda su esencia en esta película, y ha sido una gran experiencia trabajar juntos. Nos hicimos muy amigos”.

Sobre sus esperanzas tras el estreno, advirtió que espera que saque risas en la gente en medio de la pandemia de covid-19, que ha tenido a gran parte del mundo con restricciones de movimiento. “Espero que después de todo lo que hemos vivido, esta película haga que la gente se sienta más conectada con sus seres queridos, y que las familias sueñen con el día en que estemos todos juntos otra vez”, señaló.

El director adelantó que pensó que “sería una película que atraería a los niños —¿qué niño se perdería un día así?—, pero que también sería atractiva para los padres, que quizás se pregunten: ‘¿cuál es el objetivo de todo este esfuerzo que hacemos?"”.

Ramírez ha actuado en aclamados filmes, entre ellos La chica del tren, La noche más oscura y The Last Days of American Crime. En tanto, ha sido nominado en dos ocasiones a los Globos de Oro y a los premios Emmy.