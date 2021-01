The Stand (Apocalipsis, en español) es una obra de casi 1.600 hojas publicada por Stephen King en 1978.

En ella, el escritor imaginó un mundo totalmente diezmado por una plaga y envuelto en una lucha elemental entre el bien y el mal. En la ficción, un virus de influenza con 100% de mortalidad eliminó al 99% de los habitantes del planeta.

Así es como el destino de la humanidad descansa sobre los hombros de la madre Abigail (Whoopi Goldberg), de 108 años, y un manojo de supervivientes.

Sus peores pesadillas están encarnadas en un hombre con una sonrisa letal y poderes indecibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), el llamado “hombre oscuro”.

En Chile, el primer capítulo de esta versión está disponible desde el domingo 3 de enero a través de Starzplay y BioBioChile conversó con algunos de sus protagonistas. Lee sus comentarios a continuación.

Amber Heard

Amber Heard interpreta a Nadine Cross en The Stand, una huérfana que fue adoptada por una familia donde no tuvo la mejor infancia.

Ya de adulta se transformó en profesora, aunque su paso por la universidad tampoco fue el mejor periodo tras una mala experiencia con la tabla de la Ouija.

Al momento en que la super influenza casi extermina a la raza humana Nadine ya estaba enseñado. Siendo una de las pocas sobrevivientes del virus su vida sigue dominada por los problemas, ya que tiene un interés amoroso poco deseable.

“Stephen King ha logrado crear en esta historia (personajes) que no representan el bien y el mal como blanco y negro, sino que reflejan áreas grises como seres humanos”, indicó.

Odessa Young

– En este planeta golpeado por una pandemia, ¿qué podrán aprender los televidentes de la serie?

“Interesante. Afortunadamente nuestra pandemia no tiene un 100% de mortalidad y tampoco ha matado al 99% de la población, pero sí hay paralelos escalofriantes”, partió la estrella de Looking for Grace.

“El show muestra, que lo encuentro muy interesante, cómo el virus es el catalizador para la real experiencia de la historia, ya que nos presenta lo que hace la gente ‘después de’. Cómo la humanidad sobrevive, cómo la naturaleza humana afecta decisiones, arroja preguntas como ¿qué es la naturaleza humana?, ¿qué tenemos que hacer?, ¿cuáles son nuestras decisiones? y las consecuencias de lo que hacemos”, explicó.

“Stephen King logró predecir una cantidad insólita de similitudes entre nuestro mundo post shock inicial de la pandemia y el que nuestros personajes tienen”, aseguró.

“¿Qué se puede aprender? Bueno, van a tener que ver la serie para descubrirlo. Pero al fin y al cabo es bastante claro que la empatía es la razón por la que la humanidad sobrevive y eso es algo a lo que todos podemos poner atención”, cerró.

Greg Kinnear

– ¿Qué te atrajo del libro y por qué mis lectores deberían ver la serie?

“Había leído el libro en la enseñanza media, no leí muchos libros en ese periodo, y este capturó mi imaginación… o sea, es como una guía de teléfono. Es muy largo pero escucha, entra a tu propio riesgo. Es muy fácil de leer y cuando empiezas es difícil de dejar de hacerlo”, señaló Kinnear, que tuvo pasos por House of Cards, Friends y Los Kennedy, entre varias otras apuestas.

“La historia se quedó conmigo. Hace años hice una película con Josh Boone, Stuck in Love, su primer film; y Nat Wolff era mi hijo que quiere ser escritor. Josh me llamó un día y me dice ‘oye, no vas a creer esto: Stephen King va a ser el autor que va a llamar a tu hijo’. Eso era un gran momento de la película. Le pregunté que cómo se había conseguido a King y me respondió que lo había amado toda su vida”, recordó.

“Y mira, Josh se involucró con este proyecto (guión y dirección) y me dice ‘voy a hacer The Stand‘. Sabía que él estaba fascinado con el libro desde niño, entonces creo que él y todo el equipo tuvo pasión por la historia. Es emocionante seguir a creadores que están inspirados por algo”, agregó.

“Stephen King es muy bueno en descubrir personajes y el mío tiene una cualidad que me gusta. Me gusta dónde está en la historia, que sea desconfiado y evalúe todo. Feliz de subirme a este carro”, concluyó.

En 1994 esta historia ya tuvo su adaptación a la pantalla chica, pero CBS de EEUU decidió volver a recrearla con actores de esta época.

Además de Goldberg, Skarsgård, Kinnear y Young, la serie también cuenta con la participación de Amber Heard (Aquaman), James Marsden, Jovan Adepo, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater y Daniel Sunjata.