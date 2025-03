Esta semana finalmente se estrenó la serie de Meghan Markle en Netflix, “Con amor, Meghan”, esto después de que se aplazara su llegada al catálogo por los incendios que afectaron a Los Ángeles (EE.UU).

Y a días de su arribo a la plataforma, la producción ya ha sido blanco de críticas.

Tal como se muestra en el adelanto de la serie, en ella la Duquesa de Sussex comparte diversos consejos de decoración y cocina, acompañada de invitados.

Es de hecho en el episodio donde comparte con su maquillador, Daniel Martin, el que causó que fuera acusada de “destruir” la cocina italiana por un plato de pasta.

En el segmento, tal como recoge el New York Post, Meghan Markle muestra su receta de spaghetti al sartén, el que fue condenado por su simpleza y poco esfuerzo.

Como se muestra en “Con amor, Meghan”, la ex actriz de “Suits” pone un paquete de pasta en un sartén lleno de queso feta y tomates Cherry, para luego añadir tres tazas y media de agua hirviendo. Y eso es todo.

Aunque la Duquesa de Sussex aseguró que es uno de los platos que prepara para sus hijos Archie y Lilibeth, de 5 y 3 años respectivamente, los comentarios en su contra no se contuvieron.

“Eso no es comida, es un castigo”; “Con tan poca agua, el plato debe ser como un ladrillo pegajoso, viscoso y almidonado”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales, según recogió The Sun. El hecho de que llamara “fideos” a los spaghetti incluso hicieron que la acusaran de “violar los principios básicos” de la cocina italiana.

Pero las críticas no se detuvieron ahí. Antes de que llegara su invitado, Meghan Markle mostró cómo preparaba una bandeja de bienvenida para la habitación de su maquillador, donde dispuso diversos elementos como flores, jugos y snacks.

Fue precisamente en esta parte que decidió tomar una bolsa de pretzels con mantequilla de maní de una bolsa comprada en el supermercado, para luego vaciarlos en otra transparente y etiquetarla con un mensaje para su amigo.

“Y como pusimos toda nuestra energía en hacer eso, estos (los pretzels) solo los pondremos en una bolsa diferente”, admitió a la cámara.

“En la serie de cocina de Netflix de Meghan Markle, nos enseña a los simples mortales cómo pasar pretzels de una bolsa a otra. Varias fuentes dicen que tanto Mary Berry como Prue Leith renunciaron a sus propios programas por no haber pensado antes en este método genial”, escribió con sarcasmo el periodista Darren Grimes.

In Meghan Markle's Netflix cookery series, she teaches us mere mortals how to transfer pretzels from one bag into another. Several sources say both Mary Berry and Prue Leith have resigned from their own shows for not thinking of this genius method first. pic.twitter.com/0W19htCRRr

— Darren Grimes (@darrengrimes_) March 5, 2025