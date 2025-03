Quienes seguimos la serie Daredevil de Netflix entre 2015 y 2018, nos emocionamos al enterarnos de que tendría una nueva era en 2025 y con el mismo elenco, esta vez de la mano de Disney Plus. No obstante, casi al unísono aparecieron las dudas y aprensiones ¿Será la versión edulcorada llena de chistes sin sentido? ¿Mantendrá el tono "dark" de la historia original? Aquí te contamos nuestras apreciaciones de la serie y todo lo que sabemos... sin spoilers.

Este martes 4 de marzo es el estreno de Daredevil Born Again, la nueva serie de Marvel Studios sobre el defensor de Hell’s Kitchen y que trae de vuelta no sólo a su protagonista Charlie Cox (Daredevil/Matt Murdock), sino que también a Vincent D’Onofrio como el villano Wilson Fisk/KingPing, además de Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) y Ayelet Zurer (Vanessa Fisk).

Pero ¿Qué podemos esperar de la nueva era? Más oscuridad que nunca. En una conferencia de prensa en la que BioBioChile pudo participar, Charlie Cox dijo que esencialmente es el mismo Matt Murdock de la serie de 2018, “pero influenciado por sus (nuevas) experiencias de vida”.

Una de estas experiencias no es precisamente agradable. Una tragedia marcará la nueva era de Daredevil y que… sin spoilear, podría dejar descontentos a algunos fans. Lo que sí podemos adelantar es que este acontecimiento golpeará tan fuerte al héroe neoyorquino, que trastocará radicalmente su vida y su forma de verla.

“Al principio, Matt vive un evento traumático. Y eso ha significado que ha tenido que replantearse y reencontrar su identidad de una manera que probablemente sea más profunda que nunca antes. Termina siguiendo un camino que creo que se puede describir mejor como un parche curita que tendrá que ser arrancado lenta y dolorosamente”, afirmó Cox.

Esta tragedia -que tiene guiños a los cómics de Marvel- confirma que la oscuridad una vez más será la tónica y que sus creadores no se doblegaron ante el “chiste” y tono bromista que ha regido a los últimos años del MCU. Aleluya.

Además, tal como en la serie original, el mafioso Fisk y Murdock no compartirán tantas escenas, pero las pocas que habrá serán cruciales. Tal como se vio en el tráiler, al inicio habrá un tenso reencuentro entre protagonista y antagonista, que marcará la relación entre los dos en adelante.

Cox explicó que esta vez ambos estarán en una “posición en la que tienen que confiar en la capacidad del otro para ser fieles a quienes dicen ser. Y eso da lugar a una dinámica ligeramente diferente”.

Al respecto, Vincent D’Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk, dijo en la rueda de prensa, que durante toda la serie anterior tuvo apenas 5 o 6 escenas con Cox y que eso le añade algo de emoción tanto a la trama como a su relación actoral.

“(Son muy pocas escenas) Pero es tan bueno cuando lo hacemos. Es genial para nosotros como actores porque simplemente nos encanta actuar juntos”, expresó. “También es genial para la historia porque siempre significa algo. Siempre es el comienzo o el final de algo”, expresó.

¿Un Fisk diferente?

De un tiempo a esta parte le han pasado muchas cosas a Wilson Fisk en las pequeñas apariciones que ha tenido en series de Marvel como Hawkeye y Echo. Ha vivido experiencias trascendentales, que marcan su nuevo camino. Pero ¿esto quiere decir que el personaje cambió?

La respuesta es sí, pero no a la vez. Tal como explicó Vincent D’Onofrio, al final de cuentas “sigue siendo el mismo tipo que era en la serie de Netflix, pero con un plan nuevo”.

“Lo primero que tiene que hacer es arreglar las cosas con su esposa, porque ha estado ausente por un tiempo. Eso se convierte en algo extremadamente emocionante. Y luego está el otro lado, que es que tiene un plan. Su plan es extender su alcance. Es el comienzo de eso, hasta dónde llegará por el control. Y es una lucha porque tiene que vivir a la luz del día para hacerlo” y no en las sombras, como fue en la serie de 2018, explicó el actor tras el complejo villano.

En esta etapa, el personaje mantiene la esencia de quién fue: un tipo despiadado, implacable, con objetivos muy claros e inteligente, pero marcado por sus heridas de infancia y una profunda devoción por su cónyuge.

Nada que ver con Born Again de los cómics

La nueva era de Daredevil tiene varias referencias a los cómics, incluso hay escenas que los más fanáticos podrán reconocer y hacer sus paralelismos. Sana Amanat, productora ejecutiva de la serie, indicó que, por ejemplo, “la primera toma de Daredevil con el fondo fue una referencia a la portada de Born Again (cómic)”. Incluso, la iluminación de algunas escenas está muy inspirada en la estética del arco argumental de las historietas escritas por Frank Miller.

Pese a ello, sus protagonistas y creadores enfatizan que la historia no está basada en el cómic de 1986.

“No estamos haciendo la historia de Born Again (de los cómics). El nombre de la serie es realmente solo una referencia a volver después de tantos años. Y, por supuesto, un homenaje a la icónica etapa de Frank Miller”, explicó Charlie Cox.

Sinopsis y otros datos

Tal como indicó Disney Plus, en Daredevil: Born Again, “Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado no vidente con habilidades potenciadas, lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión”.

El resto del elenco lo componen Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal.

Su showrunner es Dario Scardapane y los episodios están dirigidos por Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff, y David Boyd. En tanto, el equipo de productores ejecutivos lo integran Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord & Matthew Corman, y Justin Benson & Aaron Moorhead.