La noche de este domingo el legendario actor de Hollywood, Harrison Ford, iba a presentar un premio en la ceremonia de entrega de los Premios Óscar, sin embargo, su participación fue cancelada de último momento.

Fue el equipo del protagonista de Indiana Jones quien comunicó la noticia a los tabloides estadounidenses, donde revelaron que todo se debe a un problema de salud, específicamente a un brote de herpes zóster.

Así lo informó Variety y Entertainment Weekly, quienes detallaron que la labor de Harrison Ford será suplida por la estrella de Star Wars, Mark Hamill.

El problema de salud que enfrenta la estrella de Hollywood no tiene cura, sin embargo, no pone su vida en peligro, según consigna la prestigiosa Clínica Mayo.

Tal como explican, se trata de una infección viral que causa erupciones dolorosas en cualquier parte del cuerpo, las que pueden afectar el lado izquierdo o derecho del torso.

“La causa del herpes zóster es el virus varicela-zóster, el mismo virus que provoca la varicela. Después de contraer varicela, el virus permanece en el cuerpo de por vida. Años más tarde, el virus puede reactivarse como herpes zóster”, agregan.

Por su parte, el actor de 82 años no se ha referido públicamente al problema.

Cabe mencionar que la ceremonia de los Óscar se realizará a partir de las 21:00 horas Chile en el Dolby Theatre de Los Ángeles, EE.UU, donde se premiará a lo mejor del cine.

Entre las cintas más nominadas se encuentran “Emilia Pérez”, “Cónclave”, “Wicked”, “A completed Unknown” y “The Brutalist”, todas las que compiten en la categoría a “Mejor película” de la cita cinematográfica.

The Force is strong with this presenter… welcome, @MarkHamill to the 97th Oscars!

Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu.

— The Academy (@TheAcademy) March 1, 2025