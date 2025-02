Periodista acusa presunto plagio de programa conducido por Rodrigo Sepúlveda en Mega

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El programa \'Te invito\' de Mega, conducido por Rodrigo Sepúlveda, se encuentra en medio de la polémica tras ser acusado por el periodista Francisco Pietrantoni de plagiar su programa \'Te invito a tomar once\' de UCV Televisión. En un comunicado publicado en redes sociales, el equipo de \'Te invito a tomar once\' planteó la duda sobre si se trata de similitud o plagio, y anunciaron que están evaluando opciones administrativas y legales. Pietrantoni detalló que su programa, inspirado en la tradición chilena de tomar once, está próximo a estrenar su tercera temporada y expresó su sorpresa al descubrir las similitudes entre ambos programas. Además, mencionó que su marca está registrada, lo que respaldaría futuras acciones legales. El periodista calificó la situación como impactante y lamentó que el canal Mega no haya respetado su trabajo creativo, manifestando su determinación de no dejar pasar este presunto plagio.