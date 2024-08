Antonella Ríos reflexionó sobre las consecuencias que le trajo incursionar en el contenido para adultos durante la pandemia. La actriz dijo que no se arrepentía, pero que tampoco es un trabajo que recomiende.

Fue en el capítulo más reciente de La Divina Comida donde comentó este proceso, con una sincera opinión de lo que significó para su carrera explorar esta área.

“Yo no me siento orgullosa o que particularmente me haga feliz algo así. No es que haga eso y diga: ‘oh qué entretenido hacer esto’. Lo hago por consecuencia de algo que me hace sentido y no se me hace tan difícil porque de alguna manera me siento cercana con el erotismo, qué sé yo”, planteó.

Pese a ello, esta nueva faceta influyó de manera negativa en su carrera en la televisión. “No es que no me dé cuenta de que, a partir de eso, muchas puertas se me cerraron. He sido castigada por eso en el fondo, y estigmatizada porque, claro, tiene que ver con un camino que yo tomé y tengo que asumirlo, por un lado”.

Antonella Ríos no se arrepiente de hacer contenido para adultos

“No me arrepiento, pero tampoco soy promotora de las plataformas. Por ejemplo, si alguien me pregunta si lo recomiendo, no, no lo recomiendo“, continuó.

Ríos dijo que “existe un daño colateral” al entrar en este tipo de trabajo y que su decisión fue producto de una necesidad que surgió durante la pandemia.

“Existe una especie de ‘discriminación’, no estoy llorando. Yo me lo hice principalmente porque en un momento estaba perdiendo mi departamento y lo tenía que pagar. Había que pagar, estábamos en pandemia, no había trabajo y lo hice”, reveló.

“Eso obviamente trae consecuencias del entorno. Me imagino que los actores me deben re pelar“, concluyó.