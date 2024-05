Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El cantante Benny Mardones, de origen chileno, alcanzó la fama en los años 80 con su éxito "Into the Night", convirtiéndose en un "one hit wonder" muy popular en Estados Unidos y el mundo. Aunque muchos desconocen su verdadero nombre, Rubén Armand "Benny" Mardones, y que la historia del cantante está ligada a nuestro país a través de su padre, un chileno que emigró a Estados Unidos y con quien mantuvo contacto hasta que murió en 2010. Tras una vida marcada por la música y altibajos personales, Benny falleció en 2020 a los 73 años debido a complicaciones de Parkinson, dejando un legado musical que perdurará en la memoria de sus seguidores.